Quema de Judas está prohibida: Protección Civil de Gómez Palacio

Aunque en redes sociales ha comenzado a promocionarse la tradicional "quema de Judas" en el sector conocido como Trincheras para este sábado en Gómez Palacio, el titular de Protección Civil, José Miguel Martínez Mejía, aseguró que no existe permiso para este tipo de actividades debido a que todavía es alto el riesgo de contagio por la pandemia por COVID-19.

Recordó que el año pasado sucedió lo mismo: se dio promoción a esta tradicional actividad de Semana Santa, sin embargo, no se llevó a cabo ante un numeroso grupo de personas. Solamente se realizó una representación por la noche con pocas personas debido a la pandemia. "Lo que vamos a hacer es estar pendientes para que no se lleve a cabo en coordinación con Seguridad Pública, no está permitido ni siquiera la quema de Judas", dijo.

Martínez Mejía comentó que si bien el semáforo epidemiológico es diferente en relación con el año pasado, el cual se encontraba en rojo, el riesgo de contagio sigue.

"Por parte del Ayuntamiento no hay permiso", insistió y adelantó que en caso de detectar alguna concentración para realizar la tradicional quema de Judas, el personal a su cargo, en coordinación con Seguridad Pública, se encargará de dispersarla.

Si bien desconoce el número de asistentes que llega a congregar esta tradición gomezpalatina, el funcionario dijo que no solo se reunían vecinos de Trincheras, sino de colonias cercanas. "Lógicamente era un evento que congregaba a la mayoría de las colonias desde Trinchera y algunas colonias del alrededor, pero aunque el semáforo ya está un poco más relajado, no está permitido", insistió.

Es por ello que el titular de Protección Civil de Gómez Palacio exhortó a la población a no acudir al llamado que se hace a través de las redes sociales, donde se invita a que asistan, ya que se contará con la presencia de grupos musicales a partir de las 3 de la tarde.

"Que la gente no acuda, que la gente entienda que todavía estamos en una situación complicada con el tema de la pandemia, que no debe haber relajamiento de las medidas sanitarias, no hay ninguna autorización para este tipo de eventos y vamos a seguir en ese tenor", fue el mensaje que dio.