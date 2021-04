El brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti anunció ayer que renovará contrato como entrenador de los Tigres UANL, club al que llegó en 2010 y con el que disputó el año pasado la final del Mundial de clubes.

APALABRADO

"Mi contrato está apalabrado. Hoy en día la gente es desconfiada, pero soy una persona antigua y me han enseñado que la palabra es más importante que una firma. Yo di mi palabra y tengo la de la directiva. A lo mejor voy a firmar y no se darán cuenta, pero todo está arreglado", explicó en rueda de prensa.

Igualado con Ignacio Trelles, ya fallecido, Ferretti es el máximo ganador de títulos de liga en México con siete galardones, cinco con los Tigres, uno con las Chivas de Guadalajara y uno con los Pumas UNAM.

"La firma no se ha dado porque de repente ellos han podido y yo no, pero no hay ningún problema, la situación está clara. Tal vez quieren ver la firma, pero está el compromiso y la mano dada y eso es más que suficiente", remarcó el estratega de 67 años.

Además de los títulos de Liga, Ferretti llevó a los Tigres a ganar una Liga de Campeones de Concacaf, una Copa y logró los subcampeonatos de la Copa Libertadores en 2015 y del Mundial de Clubes en febrero pasado.

Los Tigres de Ferretti viven un momento negativo en el Clausura 2021. En 11 partidos tienen tres victorias, tres empates y cinco derrotas, que mantienen a los felinos en la decimocuarta posición de la clasificación con 12 puntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Tigres 7️⃣ (@clubtigresoficial)

"Estamos al filo de la navaja de entrar a una repesca o quedar eliminados. La mentalidad de todos es buscar entrar dentro de los 12 mejores, clasificar a la repesca y llegar a la liguilla", expuso el manejador.

Ferretti descartó que su equipo haya tenido actuaciones "desastrosas" en el Clausura y reconoció que le falta encontrar un equilibrio entre la defensa y el ataque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Tigres 7️⃣ (@clubtigresoficial)

"El equipo ha tenido actuaciones adecuadas, pero infelizmente el resultado no se ha dado por alguna razón, ya sea que falte contundencia o que cometemos errores defensivos puntuales que nos ha costado dejar atrás puntos. Nuestra mentalidad es mejorar en estos aspectos", comentó.

Los Tigres visitarán este domingo al Querétaro en la decimotercera jornada del torneo Guardianes 2021.