Laguneros apoyan a Kong y Godzilla

El pasado miércoles 24 de marzo llegó a los cines locales la película Godzilla Vs. Kong.

Cinépolis Cuatro Caminos recibió a bastantes laguneros, al final de la cinta, algunos dijeron ser #TeamKong y otros #TeamGodzilla.

Godzilla vs. Kong ha sido dirigida por Adam Wingard y la escribió Terry Rossio. Es una secuela de Godzilla: King of the Monsters (2019) y Kong: Skull Island (2017), y será la cuarta película del MonsterVerse de Legendary Entertainment.

En la trama, Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad.

"Monarch" (Kyle Chandler) se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.