Francisco Céspedes hace ayuno en solidaridad con cubanos

El cubano Francisco Céspedes cumple un ayuno de tres días en solidaridad y como una muestra de apoyo a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que llevan a cabo una huelga de hambre, y del Movimiento San Isidro, artistas e intelectuales de la disidencia cubana.

El ayuno consiste en no ingerir alimentos aunque sí puede consumir líquidos y el objetivo es señalar, de manera pacífica, que el Gobierno cubano debe abandonar el poder después de 62 años de régimen, dice.

"Solo se sabe como es una dictadura cuando se vive en el país", dijo en entrevista el cantante nacido en Santa Clara hace 64 años y afincado en México.

Recordó que muchos otros artistas independientes se sumaron a la protesta y él, desde México, quiso hacer "algún aporte" a esta lucha que consideró tan noble e importante porque es por "un ideal de libertad".

Céspedes se mostró muy comprometido con el movimiento y convencido de su ayuno y sentenció "estoy haciendo lo que debo hacer" y recordó que el estudió medicina y no le preocupa no comer además "sé que la mente es muy poderosa y te puedes preparar psicológicamente para no estar pensando en comida".

El autor reconoció que su música no está orientada a la canción protesta pero explicó que con el paso de la vida "uno va tomando actitudes en la vida".

"No me consideró de izquierda, no soy de izquierda ni de derecha, más bien yo soy una persona bastante irreverente", indicó y consideró que las acciones llevadas a cabo por grupos como Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) o Movimiento San Isidro (MSI) están actuando "en nombre de la dignidad".