Lamentan deceso de menor duranguense en Xcaret y exigen justicia

Tanto el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, como la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, lamentaron la pérdida del pequeño Leo, quien perdió la vida tras un accidente en un parque acuático de Xcaret, Quintana Roo, el pasado 28 de marzo, hecho del que además, exigen justicia.

La primera en hacer pública su postura ante lo sucedido a través de sus redes sociales fue la presidenta municipal de Gómez Palacio, que en un breve mensaje pidió justicia por el pequeño originario del estado de Durango.

"Desde Gómez Palacio me sumo a la exigencia #JusticiaParaLeo (sic), niño duranguense de 13 años que perdió la vida en el parque turístico de Xcaret, para que este lamentable hecho sea esclarecido ante las omisiones e irregularidades en dicho lugar", fue lo que escribió la alcaldesa.

#JusticiaParaLeo

Su mensaje lo concluyó uniéndose en oración para la familia del pequeño. "Mis oraciones con la familia de Leo, que hoy sufren su irreparable pérdida".

Y a través de un video que se compartió en redes sociales, el gobernador también daba a conocer su sentir ante el hecho que cimbró a la sociedad no solo de Durango sino de gran parte del país.

"Reitero mi solidaridad al doctor Miguel Luna por ese lamentable accidente donde perdiera la vida el joven Leo y que he estado atento desde el primer momento que tuve conocimiento. He hablado con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y me ha manifestado toda la disposición para ayudar a que se haga justicia", manifestó Aispuro.

En su mensaje también dio a conocer que dará acompañamiento a la familia Luna Guerrero ante tal terrible acontecimiento.

"Decirles a la familia, decirle a la sociedad, que estaremos acompañando en todo este proceso a la familia Luna Guerrero para que podamos lograr para que al menos se quede la tranquilidad de que las cosas se esclarecieron. Lamentablemente lo más importante ya no lo tenemos, que es al joven Leo pero estoy seguro que podemos hacer que las cosas se aclaren, que se haga justicia, así que en eso habrán de contar con todo el acompañamiento de mi gobierno", indicó.