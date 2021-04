Capacitan a policías contra extorsiones en San Pedro

Ante las llamadas de extorsión que en las últimas semanas se han registrado en los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero, la Coordinación General Antisecuestros, de la Fiscalía General de Justicia del Estado Coahuila, lleva a cabo reuniones con representantes de las diversas corporaciones de seguridad para realizar capacitaciones a fin de aplicar una estrategia de actuación y prevención de ese tipo de delitos.

Si bien dichas capacitaciones se llevan a cabo en todo el estado, con lo anterior se hizo lo propio con elementos de Seguridad Pública Municipal en Francisco I. Madero, con la Policía Civil Coahuila, de la Agencia de Investigación Criminal, asignados a ese municipio y acudieron también representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

El titular de la delegación Laguna II de la Fiscalía del Estado, Rubén Villegas Molina, especificó que, en el último mes tienen registrados tres reportes ante la dependencia a su cargo, aunque no descartó que la "cifra negra" sea alta, debido a que las personas no saben cómo actuar o tienen temor de acercarse a las dependencias de seguridad para denunciar.

Destacó que, no se tiene el antecedente que se haya consumado el delito, debido a tras las llamadas que se recibieron denunciando la extorsión, la pronta actuación de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se logró apoyar las víctimas evitando que cayeran en la trampa de los delincuentes virtuales.

El delegado de la Fiscalía del Estado, la cual abarca los municipios de San Pedro, Madero y Parras de la Fuente, destacó que si bien los números telefónicos que utilizan los delincuentes, son con ladas 872 y 871, que corresponden a esta región, se tiene confirmado que las extorsiones se hacen desde otros puntos del país y no se encuentran en territorio de Coahuila, por lo que reiteró el llamado a las personas a que nos se dejen intimidar y denuncien, ya que al no encontrarse cerca de ellos no están expuestos a sufrir algún atentado a su integridad.

"Efectivamente se tienen registrado números con lada 872 o 871 que son de la región sin embargo al analizar las georreferenciaciones para saber dónde se encuentran esos equipos telefónicos, se confinan que lo hacen desde otras ciudades. Lo que nos hacen pensar que aquellos que están extorsionando a las personas no se encuentran ni en Madero, San Pedro o Torreón, ni en Coahuila".

Villegas Molina, recordó que, ya había un antecedente en años anteriores de un incremento en ese tipo de llamadas y los números correspondían al Estado de México, Tamaulipas o Nuevo León, pero ahora los extorsionadores han optado por adquirir chips o llamadas también tarjetas SIM, "Subscriber Identity Module" (por sus siglas en inglés) con números de la región, por lo que reiteró que, la recomendación es que no se dejen engañar y antes que nada deben reportar ante la Fiscalía del Estado o a otras instancias de seguridad, pues las llamadas dijo tienen cierta peculiaridad.