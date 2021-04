Jornada de palizas en el basquetbol de NBA

Kevin Durant se disculpó ayer por las amenazas e insultos que profirió mediante las redes sociales contra el actor Michael Rapaport, quien publicó imágenes de los mensajes privados el pasado martes en su cuenta de Twitter. Los textos incluían expresiones homofóbicas y misóginas por parte de la estrella de los Nets de Brooklyn.

"Me apena que la gente viera el lenguaje que utilicé", dijo Durant. "Realmente no quiero que la gente vea y escuche eso de mí, pero espero que pueda dejarlo atrás y volver a la cancha". La NBA no ha expresado su opinión sobre los comentarios de Durant ni ha aclarado si lo multará. El coach de Brooklyn Steve Nash aseguró que el equipo ha hablado sobre los comentarios, pero las conversaciones fueron internas con los miembros del staff de coaches y los jugadores.