Horrible cierre de Abraham Ancer en Texas

Por segunda semana consecutiva, el golfista mexicano Abraham Ancer, tuvo un terrorífico cierre de ronda en el PGA Tour. Pudo terminar como uno de los líderes en el Valero Texas Open que se juega en San Antonio, pero a cambio, finalizó a media tabla.

SE DESPLOMA

Y es que después de 16 hoyos, el "Turco" marchaba sin error y cuatro golpes abajo del par de campo, producto de birdies en 14, 16, 18 y 2, recordando que comenzó su recorrido por el hoyo 10, pero en los dos últimos, batalló enormidades.

Jugó el 8, un par 5 de 605 yardas desde el tee de salida hasta la bandera. Su primer golpe fue de 265 yardas, quedando en el búnker, desde donde pegó 140 yardas, en donde la bola se ubicó del lado izquierdo, en pleno rough.

8 GOLPES separan al mexicano Ancer del líder, el colombiano Camilo Villegas.

Con un tiro aproximado de 207 yardas, el de Reynosa, Tamaulipas erró su tiro fuera de los límites, por lo que fue penalizado con un golpe. Pegó su quinto de 182 yardas, sin encontrar el green. Se subió de seis y falló el putt, firmando un lamentable 8.

Pero la pesadilla de Ancer no concluyó allí. En el último hoyo, un par 4 de 458 yardas, tuvo una buena salida, pero en el segundo golpe, no impactó bien la bola 198 yardas de la bandera, por lo que no llegó a green. En su tercero se pasó hasta el otro lado, subiéndose de cuatro, para embocar de quinto, para un indeseado bogey.

A diferencia de ayer, el mexicano jugará hoy su segunda ronda por la tarde. Saldrá por el tee del hoyo uno a las 11:42, hora de Torreón, al lado del norteamericano Ben Martin y el australiano Cameron Davis.

Entre los líderes del torneo, figuran el colombiano Camilo Villegas (-8), el coreano Sung Kang (-6), Cameron Tringale, el local tejano Jordan Spieth, que firmó la mejor tarjeta con 67 golpes (-5), escoltado por Scottie Scheffler y Tom Hoge, apenas un impacto detrás con 68.