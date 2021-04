Dybala se disculpa por romper reglas

l argentino Paulo Dybala, delantero de la Juventus de Turín, pidió perdón por participar en la noche de los pasados miércoles y jueves, junto a sus compañeros, el brasileño Arthur Melo y el estadounidense Weston McKennie, en una fiesta nocturna prohibida por las reglas anticoronavirus italianas.

MULTADOS

"Sé que en un momento tan difícil en el mundo por el Covid-19 sería mejor no equivocarse, pero me equivoqué quedándome a cenar fuera. No era una fiesta, pero me equivoqué igualmente y pido perdón", escribió Dybala en su cuenta de Instagram.

La cena, que según los medios italianos fue una fiesta nocturna, fue organizada en casa de McKennie en un cerro en las cercanías de Turín (norte) y tuvo entre diez y veinte invitados, incluidos Dybala, Arthur y sus respectivas familias.

Los policías, probablemente avisados por los vecinos, acudieron a la casa de McKennie en torno a las 23.30 locales y multaron a las personas presentes. Organizar fiestas está prohibido en Italia bajo las actuales restricciones por la pandemia de coronavirus. También hay un toque de queda en el país entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada.

La cena fue organizada cuando faltan menos de tres días para el importante derbi contra el Torino del próximo sábado, una cita en la que el Juventus tiene prohibido fallar tras una temporada hasta este momento muy negativa.

El equipo de Andrea Pirlo, que antes del parón de selecciones perdió 0-1 en casa ante el recién ascendido Benevento, es tercero y está a diez puntos del líder Inter de Milán, además de haber sido eliminado por el Oporto en los octavos de final de la Liga de Campeones. Eso sí, el cuadro juventino ganó la Supercopa italiana y es finalista de la Copa Italia.

No se excluye que el Juventus también decida sancionar económicamente o deportivamente a sus jugadores por saltarse las reglas anti coronavirus.

3 JUGADORES de la Juventus, en compañía de sus familias, estuvieron en la cena.