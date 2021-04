Lupita D'Alessio no alcanza vacuna contra COVID-19

Lupita D'Alessio se sumó a las celebridades que tuvieron que hacer fila para recibir la vacuna contra el COVID-19 dentro del grupo de adultos mayores, sin embargo, la experiencia no fue tan grata para la cantante quien tomó sus redes sociales para quejarse. La artista arremetió contra el gobierno federal a través de un video en su cuenta de Instagram, debido a que no alcanzó su dosis, pues aseguró que al llegar su turno, el personal de salud le indicó que se habían terminado los suministros. "Prometió el señor Obrador que a finales de marzo todos los adultos mayores íbamos a estar vacunados, pues no, no nos vacunaron", comenzó su mensaje la artista de 67 años.

