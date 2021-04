Mejora perspectiva económica de EUA

Las perspectivas sobre la economía estadounidense son las más optimistas desde el inicio de la pandemia de coronavirus a medida que el paquete de rescate del presidente Joe Biden, de 1.9 billones de dólares, llega a todo el país.

Según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs, difundida el jueves, el 46% considera que la situación de la economía es buena, comparado con 37% del mes pasado. En abril del año pasado, al inicio de la pandemia, apenas el 29% consideraba que la economía estaba en buen estado.

El 58% de los demócratas dicen que la situación económica es buena, comparado con el 35% de los republicanos. La visión de los demócratas mejoró desde que Joe Biden sucedió a Donald Trump en la Casa Blanca, y el optimismo aumentó aún más cuando sancionó su ley de rescate económico.

Apenas el 15% de los demócratas tenían una visión positiva de la economía en diciembre, pero la cifra aumentó a 41% en febrero. Entre los republicanos, la visión positiva cayó de 67% en diciembre a 35% en febrero.

Por más que anhelen la cooperación entre republicanos y demócratas, los estadounidenses reconocen la persistencia de la división a medida que la economía empieza a sanar después de la pandemia.

El mayor optimismo de los estadounidenses refleja en general las impresiones favorables del paquete de rescate de Biden y las vacunaciones masivas que han permitido la reapertura de escuelas, oficinas y tiendas minoristas. Ante los pronósticos económicos, el presidente insinuó la semana pasada que el crecimiento este año podría superar el 6%, el más alto en 37 años. Semejante nivel de crecimiento traería una creación de empleos suficiente para elevar la moral del país, lo que podría mitigar la polarización que caracteriza la política estadounidense desde hace más de una década.

Según la encuesta, el 54% de los estadounidenses aprueba la ley de rescate mientras que el 25% la desaprueba. Otro 21% no opinó. Grandes mayorías aprueban aspectos de la ley, como los fondos para la vacunación contra el COVID-19, los pagos directos de 1,400 dólares a las personas y la extensión de las prestaciones por desempleo, los fondos para la reapertura de la escuelas y la ayuda para la vivienda.

Sobre la encuesta

*La encuesta AP-NORC se realizó a 1,166 adultos.

*Se llevó a cabo del 26 al 29 de marzo con una muestra del panel probabilístico AmeriSpeak.

*El margen de error es de más o menos 3.6 puntos porcentuales.