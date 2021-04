'Se tardan muchísimo en pasar a las personas', reclaman en ITL de Torreón

Reclamos, gritos y hasta empujones se vivieron ayer jueves en el punto de vacunación del Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) en Torreón, toda vez que el proceso de inoculación concluyó poco después de las 13:00 horas y que a las afueras de la escuela quedaban decenas de personas mayores que no pudieron recibir la dosis.

"No se vale que dejen pasar a los de menos de 80 y nosotros nos quedamos fuera por su culpa, no le hace que estén desde temprano, nosotros se supone que tenemos prioridad, eso dijeron...No organizan nada, estamos aquí en el Sol y sin poder ir al baño, no es justo", reclamó el señor Jesús González, de 82 años de edad, quien tuvo que regresar a su casa sin vacuna y después de dos horas de espera en la banqueta.

Al igual que el señor González, quien además acudió sin compañía y apoyado únicamente en su andador, tuvieron que regresar a su casa y sin ser vacunados unas 15 personas mayores de 75 años, la mayoría sin citas previas y que habían llegado al lugar entre las 9:30 y las 10:30 horas.

Otra perspectiva tuvieron los adultos mayores de entre 60 y 74 años quienes tuvieron que hacer filas desde las 3 de la mañana (en algunos casos) para poder acceder a su vacuna entre quienes no contaban con la preferencia de aplicación de parte de las autoridades.

Fue el caso de la señora Olivia de 67 años de edad, misma que acudió con su hija desde la madrugada del mismo jueves y pudo acceder al ITL cerca de las diez de la mañana; la mujer afirmó que pese a no ser citada y no ser del grupo preferente, las autoridades se encuentran obligadas a "brindar la atención". Se quejó debido a la falta de sanitarios portátiles y de sombras para la protección del Sol.

"Están mal, se tardan muchísimo en pasar a las personas de la otra fila y nosotros aquí esperando, ni una sombra, ni una banca, nada… Si a uno le dan ganas de hacer del baño, tiene que irse a los negocios, a la Cruz Roja, es un derecho humano, no puede ser que nadie nos apoye con eso", lamentó la mujer de la tercera edad, quien afirmó tener diabetes y problemas de la vista.

En contraparte, la vacunación en el Coliseo Centenario de Torreón no registró mayores incidentes durante el jueves, según reportaron las autoridades federales.

Larga espera

Último día de vacunación en el ITL de esta semana.

*Decenas de personas mayores, de entre 60 a 90 años, quedaron fuera del proceso de vacunación por la tarde del jueves, Servidores de la Nación les indicaron a las 13:00 horas de ayer que ya no había dosis.

*Se registraron algunos retrasos en la aplicación de las dosis pese a que se privilegió a los mayores de 75 años.

* Este viernes seguirá la vacunación solamente para quienes tengan más de 75 años, en vehículos y en Coliseo Centenario.