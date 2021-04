Camilo asegura que sus canciones enaltecen a Latinoamérica

El cantautor colombiano Camilo vive un momento dulce con el éxito de Mis manos, su segundo álbum de estudio, con el que se ha convertido en uno de los pocos artistas en tener al mismo tiempo dos discos entre los 20 más populares de la cartelera Billboard.

"Si bien se ha hablado mucho de mi vida personal y cómo se ha reflejado en las letras, la música en las 11 canciones del disco también forman parte de mi identidad como artista. Nada de esto se hizo por azar, ni pensando en qué podía vender", dijo en entrevista.

En Mis manos, Camilo escogió visitar ritmos americanos que reflejaban momentos específicos de su vida, mudanzas, paseos en el auto con sus padres, con su hermana, días de playa, noches de fiestas.

"Ahí no hay nada que no tenga que ver con quién soy yo. Mi música es una celebración de todos los ritmos latinos y hasta el rock", aseguró el intérprete de temas como Machu Picchu y Vida de rico.

"Mi primera pasión, mi inspiración fue el rock y en las guitarras se escucha por ahí un poco de los Beatles. Pero también hay mucha pasión y ganas de que el público más joven se conecte con ritmos más antiguos de nuestra identidad latina", indicó. En Mis manos hay una bachata tradicional. Se trata de BEBÉ, un trabajo con el reguetonero dominicano El Alfa.

"Es un homenaje a ese ritmo maravilloso", aseguró Camilo, profundo admirador de Juan Luis Guerra y amante de la República Dominicana, el país donde viven sus padres actualmente.

Ropa cara, el tema más ecléctico del disco, incluye acordes de salsa brava, que estarían más que cómodos en una canción de la legendaria orquesta La Fania All Stars o como precursores de una de las demostraciones magistrales de percusión de Tito Puente.

Esa exploración musical fue la que le inspiró a incluir Faltan 5 pa' las 12 en el álbum. Es la única canción que no es de su autoría y la única que no es inédita.

"Es un tema que me lleva a todos los fines de año de mi infancia y se me hizo necesario que estuviera allí", explicó. Aunque no lo descarta, duda de que el compositor del tema fuese un venezolano, Nestor Zavarce, sea una especie de premonición de que su vida y su música estaría tejida en reflejo del tejido cultural que comparten Colombia y Venezuela.

La disquera de Camilo, Hecho a mano, es propiedad de su suegro, el cantautor argentino venezolano Ricardo Montaner. Sus cuñados Mau y Ricky, con los que colabora en la canción Rolex, y su esposa, Eva Luna Montaner, son venezolanos.

Eva Luna es además la directora de varios de sus videos musicales y hace dueto con él en Machu Picchu, un tema que define como una fotografía" del momento en el que se dieron cuenta de que se amaban.

KE SI, hecha sobre la base del calypso, refleja su pasión por la costa, mientras que Tuyo y mío, una colaboración con Los Dos Carnales, es una carta de agradecimiento a México "por todo el cariño" que le ha dado y una muestra de cuánto ama la música de ese país.

La entrevista se realizó después de grabar las sesiones en estudio de elección de los contendientes en la temporada de este 2021 de La Voz Kids México, donde Camilo es uno de los "coaches".

Su vida actual transcurre entre Miami, donde está su casa, la ciudad de México y Bogotá, donde su esposa graba la segunda temporada de la serie de Nickelodeon Club 57.

El estar en un concurso de canto infantil al mismo tiempo que visita Bogotá con regularidad le ha transportado a sus inicios, a aquel niño de 13 años que se robó el corazón de su país al participar en Factor X.

"Hay gente que no sabe que llevo 15 años en esto", señaló. Sin embargo, no ve esta coincidencia de funciones y lugares como el cierre de un círculo.