Destaca Obispo de Torreón mensaje de solidaridad y fraternidad en esta Semana Santa

En la reflexión de esta Semana Santa y a un año de la contingencia sanitaria por COVID-19, el Obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, destacó en su mensaje la fidelidad del amor de Dios, que está presente en la Pasión, de encarnarse y estar cerca de nosotros, por lo que se debe resonar esta solidaridad y fraternidad.

Citó las palabras del apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos: "¿quién estará contra nosotros?". Señaló que esto se ha cumplido con la entrega de Jesucristo, su propio hijo, por lo que de entrada, Dios camina con nosotros en nuestra dramática existencia, que se ha recordado con la pandemia.

"Como cordero llevado al matadero enmudecía, no abría la boca, lo teníamos por un criminal, por un desechado de la humanidad, no tenía gracia ni belleza, que eso nos haga pensar, somos nosotros, es nuestra vida, nuestra existencia, está retratada en su semblante, desfigurado dice, destrozado, no tenía atractivo, y sin embargo, remata el autor sagrado, diciendo, era nuestra vida, nuestra existencia, nuestros problemas, nuestros pecados, nuestro sufrimiento, por sus llagas hemos sido sanados", expresó.

Consideró necesario resonar el mensaje de solidaridad, de cercanía, para que nosotros tratemos de reproducir todas las celebraciones de este misterio es para impulsar en cada uno de nosotros los mismos sentimientos que Cristo, de acuerdo a lo que indica San Pablo, que siendo rico se hizo pobre, se anonadó.

"Incitar o motivar en nosotros sentimientos fraternos, que es la única manera de solucionar muchos problemas en nuestro mundo, yo creo que el gran mensaje, además de Dios en nuestro favor, está la solidaridad, el encargarnos de la construcción de la fraternidad, que tiene que pasar por lo que pasó Jesús, ahí en la cruz y en este misterio hay un anuncio del amor de Dios por nosotros y de que este es el camino", expuso.

"Pero hay una denuncia también, de que mucha del hambre, del sufrimiento, del dolor en el mundo es por no asumir este dinamismo de donación, de la denuncia, sino al contrario, de afirmarse por encima de los demás, de querer ganar el mundo entero a costa de nuestros hermanos, ahí está también una gran enseñanza por parte de Cristo, el grano de trigo que, si no muere, queda infecunda", añadió.

El Obispo dijo que la vida que disfrutamos pasa por el sufrimiento de otros, por lo que llamó a dar vida en la donación de nosotros mismos.

Monseñor señaló que el Viacrucis es una expresión de fe popular muy arraigada para celebrar el núcleo de la fe católica, que es la resurrección de Jesús, por lo que no se quiso pasar la oportunidad de celebrar el Misterio Pascual y se elaboró un material pregrabado que estará disponible en las redes sociales de la Diócesis a partir de hoy.

Recordó que en las parroquias hay un aforo restringido del 50 por ciento, por lo que se puede continuar con el uso de las plataformas digitales para participar.