Tras sufrir la pérdida de su hijo en un parque acuático de Quintana Roo, el cardiólogo duranguense Miguel Ángel Luna Calvo fue amenazado por las autoridades de la Fiscalía de aquel estado del sur para que firmara el perdón al grupo Xcaret, de lo contrario, no le entregarían el cuerpo de su hijo.

En el sepelio de Leo, el menor de 13 años, su padre prometió, ante el féretro de su hijo, que haría todo lo posible para que ninguna otra familia volviera a vivir la tragedia que ellos pasaron, razón por la que ha iniciado los trámites para interponer una denuncia penal y civil.

Todo inició el sábado 27 de marzo cuando el cardiólogo, su esposa y sus cuatro hijos, entre ellos Leo, acudieron al parque acuático Xenses, propiedad del Grupo Xcaret en Quintana Roo, donde se encontraban de vacaciones.

PROMESA

Miguel Ángel Luna Calvo, en su calidad de médico y por su trabajo, se contagió de COVID-19 en el mes de enero, para cuando supo que tenía el virus, ya había contagiado a sus hijos y a su esposa.

Los seis padecieron del virus y él se lamentaba haber contagiado a los demás, por lo que les prometió que, si salían todos con bien de esa enfermedad, los llevaría de vacaciones.

Y así fue, antes de partir a Quintana Roo, los seis se hicieron las pruebas y resultaron con suficientes anticuerpos del virus, por lo que la familia se fue de vacaciones y el sábado acudieron al parque acuático Xenses.

LA TRAGEDIA

Alrededor de las cuatro de la tarde, la familia entró al río salado dentro del parque, cuando de pronto Leo fue jalado a una especie de hoyo que lo succionó.

Luna Calvo señaló que la pierna de su hijo fue succionada por el sistema de filtración del río, que estaba abierta.

Él también fue jalado cuando se acercó para tratar de ayudar a su hijo, pero ello no impidió que intentara sacar al menor, aunque no lo pudo hacer en el momento.

Pasaron varios minutos y el cardiólogo, en compañía de otros vacacionistas, logró sacar a su hijo de la trampa que lo estaba succionando.

Para cuando llegó el personal del parque a brindar ayuda, el cardiólogo solicitó un respirador al personal, mientras él le estaba dando respiración de boca a boca, varios minutos después llegó la ambulancia, pero, dijo el galeno, no contaba con oxígeno.

SIN EQUIPO

“El personal del parque y de la ambulancia no tienen noción de qué son los primeros auxilios”, expresó.

Incluso recordó que no los trasladaron en una ambulancia de la Cruz Roja y no pudo recordar de dónde era.

LLEGADA AL HOSPITAL

La ambulancia los trasladó al hospital Amerimed, donde a decir del cardiólogo, su hijo necesitaba de un catéter, pero nadie se lo puso, incluso él se ofreció a ponérselo, pero no se lo permitieron.

Ante la desesperación porque no se hacía nada para salvar a su hijo, solicitó trasladarlo a la Ciudad de México vía ambulancia aérea, pero el personal médico del mismo hospital le puso varias trabas y al final no se lo permitieron, “me dio la impresión que no querían que mi hijo saliera de Quintana Roo”, agregó.

Mientras tanto, Luna Calvo ya estaba en contacto con especialistas de Durango y de la Ciudad de México para una atención de emergencia, incluso una especialista voló de Durango a Quintana Roo para tratar de atender al pequeño Leo en el hospital de donde no lo dejaban salir.

Lamentablemente, el menor Leo falleció poco antes de las 12 horas del domingo 28 de marzo, cuando ya especialistas estaban en camino.

CALVARIO Y AMENAZA

Si hasta ahí lo vivido por la familia ya era una tragedia, las cosas se pusieron todavía peores en los trámites para que les entregaran el cuerpo de Leo.

De entrada, Luna Calvo dijo que él quiso activar la cobertura de sus dos seguros médicos, uno con American Express y el otro con la Aseguradora AXA, pero el personal del hospital Amerimed no se lo permitió y cuando quiso pagar la cuenta le dijeron que ya todo estaba pagado.

Y para que les entregaran el cuerpo de Leo fue un calvario, según platicó el propio Luna Calvo.

De entrada, reconoció que ellos no quisieron que se le practicara la necropsia de ley, porque su esposa le pidió que le devolvieran completo el cuerpo de Leo.

No les querían entregar el certificado de defunción y los fueron intimidando psicológicamente a él y a su esposa, que ya de por sí estaban viviendo la pérdida de su hijo.

“Creo que era el vicefiscal o fiscal, la verdad no lo sé, pero se apellida Villarreal (José Carlos Villarreal, vicefiscal de Asuntos Internos de Quintana Roo), me dijo que, si no firmaba el perdón para el parque, no me darían el cuerpo de mi hijo”, narró.

El cardiólogo dijo que firmaba, pero pondría en la misma la declaratoria de hechos y el mismo personaje le dijo que si ponía eso le retendrían el cuerpo de su hijo varios días.

“Yo me hinqué para pedirles que me permitieran poner la declaratoria de hechos y mientras mi esposa me pedía que ya firmara el perdón para sacar de ahí a Leo... al final, quedó una pequeña declaración de hechos”, señaló Miguel Ángel Luna Calvo.

Reconoció que no presentó denuncia en Quintana Roo porque su esposa le pidió que ya no lo hiciera, ella quería ya regresarse a Durango.

YA SE HABÍA REPETIDO

Pero, el galeno comentó que un trabajador del parque le llegó a decir que el incidente que le pasó a Leo no es la primera ocasión que sucede en el mismo parque y en la misma sección.

Dijo recordar esa frase cuando ya en Durango estaba enfrente del féretro de su hijo y ahí prometió, por la memoria de Leo, que no permitiría que otra familia pasara más por ese mismo calvario.

Ante ello, dijo que ya contactó a unos abogados para interponer una demanda penal y civil en contra del parque Xenses y Xcaret por lo que sucedió.

“No puede ser que suceda esto y el parque siga funcionando como si nada hubiera pasado... no puede ser que no tengan las herramientas mínimas para una emergencia de este tipo, no puede ser que las autoridades de aquel estado estén en complicidad con las (autoridades) del parque para que no pueda ser clausurado”, dijo.

Ya será su abogado quien le diga cuál es el siguiente paso a seguir en esta demanda penal y civil en contra del parque Xcaret y Xenses.

ERROR HUMANO

Las autoridades del parque Xenses emitieron un comunicado la mañana del primero de abril en donde reconocen que el accidente fatal registrado en ese parque fue a consecuencia de un error humano.

En su comunicado señalan que existió apertura total para con la familia (de Leo) para brindar todo el apoyo que podrían proporcionar.

Que la investigación de procedimientos que realizaron en el lugar del accidente refiere a que se trató de un error humano al realizarse arreglos no autorizados en la zona del accidente.

Expresan su disposición para colaborar con las autoridades competentes y esclarecer cualquier responsabilidad.

AISPURO HABLÓ CON SU HOMÓLOGO

Héctor Flores Ávalos, secretario general de Gobierno, dijo que el gobernador José Aispuro Torres ya se puso en contacto con su homólogo de Quintana Roo para esclarecer y deslindar responsabilidades.

Y en el caso de las presiones y/o amenazas recibidas a la familia de Leo por autoridades de la Fiscalía de aquel estado para que les fuera entregado el cuerpo, Flores Ávalos dijo que se debe de llegar a su esclarecimiento y si existen irregularidades, saber en qué consistieron.