Luis Miguel, la serie y otros estrenos que llegan en abril por streaming

Abril llega con lo mejor de la diversión a los servicios streaming, quizá uno de los shows más esperados que este mes se podrá ver es el de Luis Miguel, la serie, cuya segunda temporada llega tres años después de la primera.

En esta nueva entrega de Netflix que estrena el 18 de abril, la serie contendrá ocho episodios que abarcan la vida del astro de la música en la década del 90 y su trama se dividirá en dos líneas de tiempo, mostrando las dificultades que enfrentó el cantante para balancear su vida familiar y profesional.

El líder en el ramo, también traerá este mes a su plataforma Mi nombre es Doris, el 01, La serpiente y Corre para el 02, Dolly Parton: A MusiCares Tribute, el 07 de abril se podrá ver; The Circle: EE.UU: Temporada 2 el 14, Sospecha Mortal, el día 29 y El inocente el 30, día del niño.

La plataforma Disney+ estrenará sin costo extra su recien lanzada cinta Raya y el último dragón, que además de obtener buenas críticas por la crítica es codirigida por el mexicano Carlos López Estrada.

En esa misma plataforma también llegará este mes El gran showman y Mamá se fue de viaje, el día 09, pero antes (02 de abril) se podrá disfrutar la tercera entrega de Descendientes.

La plataforma AppleTV+ lanzará este mes dos producciones, por un lado el 30 de abril con La costa de los mosquitos, adaptación televisiva de la novela homónima de Paul Theroux (tío de Justin Theroux), quien protagoniza la cinta.

El mismo servicio en conmemoración del Día de la Tierra lanzará el 16 de abril The year earth changed un especial documental original narrado por el locutor ganador de premios Emmy y BAFTA David Attenborough.

El servicio premium HBO estrenará una decena de proyectos, entre ellos The Twist, el 1 de mes, Midway: Batalla En El Pacífico, el 3, El Día de Mañana el 5, Uno Para Todos, el 9, Mortal Kombat: La venganza de Scorpio, el día 15, La Isla de la fantasía el 17, La galería de los Corazones Rotos, el 24 y finalmente A Black Lady Sketch Show el 30 de abril.

La plataforma Amazon Prime Video lanzará este mes la película mexicana Souvenir, protagonizada por Paulina Gaitán el día 16 de abril, mientras que la cuarta temporada del éxito The Good Doctor, será lanzada el 9, mientras que Silk Road, llega el 8, Danyka, el 10, Don T Worry, He Won T Get Far On Foot, el 12, Breaking News In Yuba County el 15, No Matarás el 23 y Dreamland el 29.