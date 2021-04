Esperan estadios llenos para el verano

La mayoría de los lugares en que se pondrá en marcha la nueva campaña de las Grandes Ligas habrá restricciones sobre el número de fanáticos que podrán asistir. Pero el comisionado Rob Manfred visualiza estadios llenos a la mitad de la temporada.

La capacidad estará limitada al 12% en Boston y Washington. Doce equipos permitirán que se ocupe el 20% del graderío, Colorado el 43%, Houston el 50% y los Rangers de Texas serán el único equipo que permitirá parque lleno.

“Espero que a la mitad del verano no tengamos restricciones en los parques y contemos con acceso completo”, dijo Manfred el miércoles en una entrevista con The Associated Press.

La campaña regular de 2020, abreviada por la pandemia, se disputó completamente sin aficionados. El público regresó de manera limitada para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial en Arlington, Texas.

“Para la mayoría de los equipos será otra temporada de pérdidas significativas. No serán los 2.500 millones a 3.000 millones de dólares del año pasado, pero sí serán significativas pérdidas si seguimos sin contar con todos los aficionados”, advirtió Manfred.