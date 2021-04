En marcha el Torneo de Golf de Semana Santa

Con un pequeño rompehielos simbólico, la tarde de este jueves se pondrá en marcha el tradicional Torneo de Golf de Semana Santa 2021, en el mítico Campestre Gómez Palacio.

Y es que luego de un año de ausencia de la competencia, debido a la pandemia del COVID-19, el comité organizador ha preparado un certamen único, que se realizará con todos los protocolos sanitarios correspondientes, atendiendo las recomendaciones de las autoridades.

En punto de las 16:00 horas, se iniciará con la calificación para el tiro especial, para que los golfistas inscritos, tengan la oportunidad de poder aspirar a un simulador de este deporte, valuado en los 25 mil dólares.

Y es que durante jueves y viernes, fuera de la ronda de juego, los participantes tomarán parte en una calificación especial, en un tiro de 50 yardas en el hoyo 18. Los mejores 10 tiros, participarán el sábado en un tiro especial de 175 yardas.

Cada golfista registrado, tendrá derecho de un tiro, pero con la opción de realizar varios, en caso de pagar 50 pesos más, por cada golpe a verificar.

En cuanto a las rondas de juego, se verificarán durante el viernes 2 y sábado 3 de abril, en 5 diferentes categorías para Caballeros que saldrán de marcas blancas y la Primera de azules, Damas que lo harán de rojas y Senior's, que pegarán de las doradas.

La categoría Primera, la jugarán quienes tengan registrado hándicap de hasta 6.9 y jugarán al 80 por ciento en stroke play (golpes), la A (7.0-11.5), B (11.6-16.2), C (16.3-20.8) y D (20.9-31.9) que también lo harán al 80 % en stable ford (puntos).

Habrá premio para el primer Hole in One en el hoyo 12, que consistirá en automóvil último modelo. En caso de caer segundos hoyos en uno, se les considerá mejores O'yes. Si no hay tiro perfecto en el 12, el auto se rifará en la ceremonia de premiación.