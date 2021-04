Se pone en marcha el beisbol de las Grandes Ligas

Luego de un año de muchos inconvenientes, ajustes forzados y el campeonato de Los Angeles Dodgers, las Ligas Mayores de Beisbol han reencontrado su "normalidad" y hoy ponen en marcha su temporada 2021, en la que muchas cosas volverán a ser como antes.

Serán 15 juegos los que hoy se disputarán, entrando en acción los 30 equipos que conforman las Grandes Ligas, en una larga cartelera que presenta el primer juego (Toronto en Yanquis) a las 11:05 horas y el último (San Francisco en Seattle) iniciando a las 20:10 horas, tiempo de La Laguna. La Gran Carpa retomará su número tradicional de 162 juegos para cada equipo a lo largo de la campaña regular que inicia hoy y culminará el 3 de octubre, para luego dar paso a los playoffs, con la Serie Mundial programada para comenzar el 26 de octubre y un eventual séptimo juego se celebraría el 3 de noviembre.

16 MEXICANOS se encuentran en el roster del día inaugural de sus equipos en la Gran Carpa.

AFICIONADOS, SÍ

Sin duda, la principal novedad en esta temporada 2021, será la presencia de aficionados en las gradas, luego de un 2020 que debió jugarse en silencio, sin ese particular ambiente y bullicio que se vive en los parques de pelota, hasta que en la Serie Mundial se pudo recibir fanáticos en Arlington, Texas, sede del "Clásico de Otoño", en un evento sin precedentes, al jugarse en un estadio neutral. Desde el primer juego de hoy, se abrirán las puertas a aficionados, ya que el Yankee Stadium en el Bronx, Nueva York, recibirá a un máximo de 10 mil 850 fanáticos sedientos de beisbol.

No solamente se esperan aficionados en Nueva York, todos los estadios de Grandes Ligas darán acceso a sus aficionados, cada uno con protocolos específicos y con aforo definido de acuerdo a la situación sanitaria en cada estado. El festejo es todavía mayor en Toronto, Canadá, ya que los Azulejos debieron disputar toda la temporada anterior en el estadio de su equipo sucursal de Triple A, ubicado en Búfalo, por lo que, aunque solamente admitirán a un máximo de mil 275 fanáticos en cada juego, los canadienses volverán a sonreír al sentarse en las gradas del Rogers Centre.

CAMBIAN REGLAS

Durante la temporada que hoy comienza, se mantendrán reglas que se incluyeron en la recortada campaña 2020, aunque la que todos esperaban, la del Bateador Designado para ambas ligas, finalmente no fue aprobada y esa posición se seguirá utilizando únicamente en la Liga Americana. Tampoco se mantendrá la ampliación de equipos que calificarán a los playoffs; el año anterior se permitió que 16 equipos disputaran la postemporada, pero en este 2021 volverán a ser 10 los calificados: los 3 campeones divisionales y 2 comodines por cada división.

Lo que sí permanecerá, es la innovación que se implementó durante los extra innings, que comenzarán con un corredor en segunda base, a partir de la décima entrada, dando mayor oportunidad a terminar rápido los juegos. Además, los dobles juegos serán disputados a siete entradas cada uno, aunque la liga pugnará por reducir al máximo las dobles carteleras; será una campaña en la que se vigilará minuciosamente cada detalle, debido a que cuando caiga el último out de la Serie Mundial, comenzarán las negociaciones del Comisionado Rob Manfred con el Sindicato de Peloteros para establecer un nuevo contrato colectivo de trabajo.

LIGA AMERICANA

Comienza una nueva batalla por el gallardete del "Joven Circuito" y los Rays de Tampa Bay buscarán refrendar su reinado, aunque con las salidas de sus estelares pitchers Blake Snell y Charlie Morton, la vida les será un poco más difícil en la División Este, donde los Yanquis de Nueva York aparecen al acecho, pero igualmente los Azulejos de Toronto tienen suficiente talento en su Line Up para darle un susto a cualquiera. Orioles de Baltimore y Medias Rojas de Boston no parecen representar una amenaza, pero en el beisbol no hay enemigo pequeño.

Los Medias Blancas de Chicago fueron una grata sorpresa durante la recortada temporada 2020 y buscarán un nuevo banderín, aprovechando que los Indios de Cleveland perdieron piezas importantes, mientras que Reales de Kansas City y Tigres de Detroit están en plena reconstrucción; Mellizos de Minnesota son el principal contendiente, pero aunque cuentan con toleteros estelares, carecen de profundidad. En el Sur de la Americana, los Angelinos de Anaheim parecen estar finalmente llamados a hacer algo grande, aunque los Astros de Houston quieren refrendar su gran momento, aunque tendrán un hueco grande por la ausencia de Justin Verlander, quien se realizó la operación Tommy John.

LIGA NACIONAL

En la División Este del viejo circuito se anticipa una guerra encarnizada, con equipos de alto calibre como los Bravos de Atlanta, Filis de Filadelfia y los nuevos ricos del vecindario, los Mets de Nueva York, sin descartar a los Marlines de Miami, que el año pasado sorprendieron a propios y extraños llegando hasta la Serie Divisional. Por si fuera poco, los Nacionales de Washington se coronaron campeones de la Serie Mundial hace apenas un par de años y no se les puede dar por muertos; Atlanta luce como el gran favorito por lo que ha demostrado y por sus incorporaciones, pero de verdad es una división en la que todo puede pasar.

Cardenales de San Luis y Cachorros de Chicago siguen siendo los grandes contendientes en la División Central, pero los Cerveceros de Milwaukee cuentan con talento para ser considerados en ese grupo; les acompañan unos Rojos de Cincinnati que sufrieron la pérdida de su "as" del pitcheo, Trevor Bauer, mientras que los Piratas de Pittsburgh tratarán de no irse a pique. La División Sur presentará una "Furia de Titanes" con dos escuadras plagadas de calidad y de millones de dólares: los campeones Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, es la guerra "cantada", ya que Rockies de Colorado, Diamantes de Arizona y Gigantes de San Francisco, no parecen contar con los argumentos para pelear a ese nivel.

MEXICANOS

La delegación de peloteros Aztecas es encabezada por Julio César Urias, quien sacó el último out de la pasada Serie Mundial, es acompañado en los Dodgers por Víctor González, ganador de ese juego. Luis Urias, con los Cerveceros, su hermano Ramón, con los Orioles, buscarán consolidarse en la Gran Carpa, mismo caso del cátcher Alejandro Kirk, de los Azulejos. Otros más veteranos son el coahuilense Joakim Soria que lanzará para los Atléticos de Oakland y Oliver Pérez, de los Indios de Cleveland.