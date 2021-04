Esperan extender sedes de vacunación en Torreón

El Gobierno federal tiene previsto ampliar el número de células de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Torreón para dar agilidad al proceso. Lo anterior considerando que este jueves arranca la inoculación para quienes tienen más de 75 años además de que esto permitiría atender el rezago que hay de personas de más de 80 años que no se han inmunizado.

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, informó ayer que hoy jueves iniciará la vacunación a las personas mayores de 75 años. Señaló que los macropuntos de vacunación que podrán habilitarse conforme vayan llegando los embarques de vacunas anti-COVID-19 a esta ciudad son las antiguas instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), ubicadas sobre el bulevar Revolución y donde regularmente se entrega la pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores.

Otro punto de vacunación que se tiene contemplado es la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC), el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 1 del ejido La Partida o el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 156 del ejido La Joya.

El funcionario federal indicó que desde hace más de un mes se hizo la planeación y agregó que en los próximos días se hará la evaluación para definir cuál de ellos se pondrá en operación a partir de la próxima semana.

Reyes Flores Hurtado indicó que en modalidad de drive-thru también se está valorando el estadio Corona y la Ciudad Universitaria de la UAdeC.

"Están ya a disposición, ya platiqué con la gente responsable y están dispuestos a proporcionarnos los espacios para hacer un punto de vacunación en coche", añadió.

NO CUMPLEN CON LA EDAD

Bienestar Social en La Laguna tenía programado concluir ayer con la vacunación de las personas adultas mayores de 80 años, sin embargo, el funcionario indicó que un 80 por ciento de los ciudadanos que se acercaron a las células de vacunación no cumplía con la edad que se convocó y ello abonó para que se retrasara la inoculación de la población objetivo en un primer bloque. En este contexto, es importante mencionar que la Federación dio a conocer que en Torreón hay un padrón aproximado de 75 mil adultos mayores, pero no se especificó cuántas personas tienen más de 80 años de edad.

"Ya para hoy (ayer) debimos haber estado convocando a adultos mayores de 70 años; seguimos con los de 80 porque seguimos teniendo un rezago porque el 80 por ciento de la gente que viene no es del rango de edad de los 80 años. Les pido por favor que nos permitan orden; si no dan la edad a la que estamos convocando, no conglomeren los puntos", afirmó.

Desde que arrancó la vacunación se pidió a la población que únicamente acudieran quienes tienen edad de más de 80 años, con cita y que presentaran su CURP impresa e identificación oficial con fotografía donde demuestren que residen en Torreón.

No obstante, desde el primer día acudió ciudadanía con menos de la edad requerida, lo que provocó aglomeraciones y caos vial.

75 MIL adultos mayores de 60 años es el padrón que se tiene en el municipio de Torreón.