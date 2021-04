Abarrotan módulo de vacunación del Tec Laguna en Torreón

A pesar de que no había seguridad de que alcanzaran vacunas contra el COVID-19 porque se daría preferencia a adultos mayores de 80 años, personas de entre 60 y 79 años de edad abarrotaron ayer el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) para buscar la inoculación. La fila de quienes no cumplían con el requisito de los más de 80 años se hizo desde el segundo puente peatonal hasta la avenida Francisco Ortiz Garza en el acceso tres.

El Gobierno federal dio preferencia a quienes comprobaron mediante su identificación oficial con fotografía que nacieron de 1941 hacia abajo y con residencia en Torreón además de que presentaron su CURP impresa. Ellos ingresaron a la célula de vacunación mientras que el resto tuvo que esperar bajo los intensos rayos del sol y las altas temperaturas.

Hubo personas que acudieron con sombrillas, gafas para protegerse del sol y sillas, botes o blocks de concreto para tomar asiento mientras llegaban al acceso principal y con la esperanza de alcanzar alguna vacuna de Pfizer/BioNTech.

Mucha gente no respetó el distanciamiento social lo que representa un alto riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2, sobre todo en la población adulta mayor que está considerada dentro de los grupos que en caso de contagiarse pueden presentar un cuadro grave de esta enfermedad.

A cinco días del arranque de la vacunación contra el COVID-19, también se pudo observar sobre la avenida Instituto Tecnológico de La Laguna a vendedores ambulantes que han aprovechado para vender agua embotellada, gorditas, refrescos y hasta bancos mientras los agentes de tránsito dirigen el tráfico vehicular que se ha visto entorpecido por el cruce de personas adultas mayores y por los vehículos hacen un alto en doble fila para el ascenso y descenso de la población.

El Gobierno federal a través del delegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, informó que pese a que por ahora no están programados adultos mayores de 60 a 74 años no se les puede negar la vacuna por un principio de lógica.

Aunque aclaró que las personas de menos de 80 años que acudan será bajo su riesgo dado que pueden esperar varias horas en la hilera y llegar al módulo y encontrarse con que las dosis ya se agotaron. "El rediseño (de la logística) no fue para invitarlos a que vengan, fue para darle prioridad a los adultos mayores (de más de 80 años) que me los estaban rezagando en las filas y los teníamos que estar sacando para meterlos a una fila preferente, esa fue la razón de poner las dos líneas, no para convocarlos o animarlos para que vinieran a hacer fila, no se formen si no están en el rango de edad, va a ser mucho más cómodo para cada uno de ustedes cuando estén en el rango de edad", señaló.