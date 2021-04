Combinaciones de color vanguardistas

La primera ha llegado, y con ella llegan cambios en los colores de la naturaleza, que, al mismo tiempo inspiran la las tendencias de los siguientes meses.

La moda parte de las alteraciones de color que se dan en los elementos básicos, como la vegetación, las plantas y la intensidad del sol. Por ello que, cuando vemos un atuendo total black o en colores fosforesentes, sean tan "agresivos" o "llamativos" a la vista, dependiendo en gran medida de las preferencias de cada individuo.

Para la temporada primavera, seguramente te llega como idea principal el uso de flores y detalles sutiles que griten "ligereza" y "frescura", sin embargo, estos clichés pueden resultar poco vanguardistas para algunos, o básicos para otros.

Sin embargo, existen otras combinaciones de estilos y colores que pueden llevarte a lucir ese look primaveral sin caer en lo convencional. Para ello, lo primero que debes tener en mente es perder el miedo a la combinación de colores potentes.

Te presentamos ocho formas en las que puedes llevar el color esta temporada.

AZUL CIELO Y ROJO TOMATE

Mezclar el color baby blue con un rojo intenso, pero que se mantenga dentro de los subtonos cálidos, es la mezcla ideal para coordinar la ligereza de uno y la presencia del otro.

Es importante que la tonalidad roja sea muy brillante, y que al mismo tiempo represente el calor d la primavera y el verano, de la misma forma que los rojos con subtonos fríos suelen representar el invierno (recordemos el icónico lipstick Ruby Woo de Mac). El rojo "tomate" te dará esa similitud con el cambio de la vegetación al entrar en dicha temporada, mientras que el azul será un fiel representante del cielo veraniego.

NEGRO CON VERDE ÁCIDO

Aunque el color negro suele estar asociado con lo opuesto a la primavera, no podemos olvidar que la noche siempre estará presente en cualquier estación. Por ello, puedes recurrir a él como uno de lo básicos, siempre y cuento te atrevas a llevarlo con un verde ácido, fuerte y potente, que te ayude a realzar los tonos de la naturaleza.

Es posible llevar este tono sin caer en lo fosforesente, la clave está en que el verde que escojas mantenga una ligera similitud con el verde claro de las hojas cuando comienza la primavera.

LILA Y AVENA

Sin duda esta es una de las combinaciones más novedosas y más sobresalientes de la temporada. Llevar estos dos colores juntos otorgan mucha personalidad y una dinamismo a tu look. Llevar prendas en tonos color pastel, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es fácil, dado que, la gran mayoría, recurre a los colores oscuros para ocultar determinados rasgos.

Opta por mezclar lilas, rosas bebés y básicos de algodón en color avena. Tu ropa deberá ser cómoda y fresca, dado que, una de las claves para llevar los pastel con actitud, es vestir en capaz, por lo que no debes dudar en llevar una chamarra tipo mezclilla en color lila, junto a tu pantalón y blusa color avena.

CREMA, MANTEQUILLA Y BEIGE

Un look sobrio, pálido y elegante es la clave en cualquier época del año, y definitivamente la primavera y el verano no se que quedan atrás. Por un lado es capaz de darte un aspecto dulce, sereno, tranquilo y clásico, pero por otro, es capaz de dar la sensación de que eres una persona muy segura de ti misma y de tu estilo, dado que, como ya lo mencionamos antes, no cualquiera es capaz de llevar un look en tonos claros.

Este es especialmente favorecedor para aquellas y aquellos que llevan su cabello al natural o con tintes sutiles, dado que enfatiza las características ya mencionadas.

NEGRO CON MANDARINA BRILLANTE

Las sombras frutales se ven jugosas, y representan a la perfección a la naturaleza. Llevarlo con un fondo negro te ayudará a que sobresalga de la misma forma que lucen los ojos de los gatos bajo las sobras nocturnas.

Puedes llevar unos tenis con toques anaranjados o agregar un rayo de sol discreto a tu outfit. O incluso, si lo prefieres, puedes jugar con esto en tu maquillaje, ya sea adaptándolo a tu color de ojos o llevando unos labios potentes color mandarina.

VERDE TURQUESA Y CAMELLO

Es un look clásico pero muy impactante. Especialmente si tomamos en cuenta que uno recuerda el color del mar latinoamericano y el otro el desierto.

Esta combinación puede lucir como ninguna otra incluso si deseas llevarla con ligeros toques, por ejemplo, un maquillaje discreto pero con un delineado turquesa, o si lo prefieres agregar detalles como sombreros, mascadas y lentes en estos colores.

Puedes llevarlo en la prenda que desees sin temor a que luzca "demasiado".

NARANJA QUEMADO Y JENGIBRE

Los tonos marrones clásicos pueden adaptarse a la perfección en la primavera, siempre y cuando sean prendas de verano. Si decides llevarlos en capaz, opta por hacerlo de forma ligera.

VERDE BOSQUE Y CAQUI

Los pantalones apegados al color de la naturaleza no son aburridos, por el contrario son capaces de dar elegancia, porte y a seguridad a una persona, dado que, en la actualidad, se han vuelto poco tradicionales, sustituidos por los jeans.

Mezclarlo con el verde bosque te ayudará a mostrar un carácter fuerte e independiente, especialmente importante si deseas lucir un poco mayor o imponer tu capacidad frente a un grupo determinado.