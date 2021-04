Guillermo Almada es optimista y busca sustitutos

Lamentarse por las lesiones o los infortunios propios del futbol, no es el estilo de Guillermo Almada, quien se ha enfocado en buscar soluciones para que los Guerreros del Santos Laguna enfrenten de la mejor manera su partido del próximo domingo, cuando visitarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El plantel albiverde sostuvo ayer un entrenamiento vespertino en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde el entrenador uruguayo escudriña en sus opciones para definir al once que iniciará este domingo en la casa del Rebaño. Alan Cervantes y Santiago Muñóz arribaron ayer mismo, luego del campeonato obtenido con la selección mexicana Sub 23 en el torneo Preolímpico de concacaf, para entrenar junto al resto de sus compañeros, quienes esta mañana volverán a las canchas alternas del TSM para comenzar a definir la alineación titular que jugará ante Chivas.

TENDRÁ BUEN SUSTITUTO

Guillermo Almada atendió a los representantes de los medios de comunicación en una conferencia de prensa remota y dejó en claro que busca soluciones, más que lamentarse por la ausencia de "Nando": "no voy a descubrir lo que es Gorriarán, si no es el mejor, es de los mejores de la liga. Soy optimista por naturaleza, pienso y miro hacia adelante, confío en el trabajo que hago con los once. Se nos han lesionado muchos jugadores de la misma zona, así que se le va a abrir la puerta a algún compañero que quizás ni si quiera soñaba. Tengo que agarrar la camiseta y tratar de no soltarla jamás. Estamos confiados en lo que podamos hacer y nos lamentamos por lo que podría pasar, vuelvo a insistir, estamos con mucha confianza", aseguró.

"No me había sucedido en mi carrera el tener tantas bajas. Son accidentes, porque las lesiones musculares son calculables, tenemos ciertos parámetros que no indican cuando un jugador está fatigado, pero la de Games que sufre un choque en la cara, la de Valdés que fue un pisotón y se fracturó un dedo, la de Brian que dos jugadores se entroncan, la de "Gorri" que se le rompe un tendón. Las que podemos controlar nosotros, son las de los entrenamientos. Son situaciones que uno no desea, pero vienen; lo que siempre pregonamos es que estén al máximo siempre porque en algún momento se les va a presentar la oportunidad, alguna puede ser por rendimiento y otra puede ser por lesiones de compañeros, hay muchos jugadores que se han ganado su lugar, alguno seguramente va a aprovechar la lamentable baja de "Gorri". El que entre seguramente aportará. Siempre priorizamos lo colectivo", añadió.

9

LESIONADOS tiene actualmente el plantel albiverde, que está ubicado en el tercer lugar.

Cuestionado sobre si el lagunero Salvador Mariscal junior podría tener la responsabilidad de suplir a Gorriarán, contestó Almada: "es un jugador con muchísimas condiciones que está cumpliendo un proceso en formativas, queremos darle las armas a él para que se pueda defender. Tiene 17 años recién cumplidos. Está dentro de las posibilidades que podemos hacer jugar, pero seguramente queremos darle más armas. La idea de ir agregándolo en situaciones anteriores era para que él fuera asimilando este proceso de jugar en primera división. Tiene que asimilar ese proceso, es un gran futbolista, tiene grandísimas condiciones y no tengo ninguna duda de que va a ser el presente y el futuro de Santos en esa posición. Veremos si le toca jugar el domingo".

AYRTON PRECIADO

Almada no descartó que el ecuatoriano Ayrton Preciado pueda aparecer el próximo domingo en la banca e incluso pudiera tener minutos en cancha: "sí, puede existir la posibilidad, porque él viene levantando su nivel. Lo necesitamos, como necesitamos a todos. Todavía nos quedan tres días antes del partido, si lo vemos en la forma en que lo hemos visto, seguramente le podremos dar minutos. Hay un equilibrio que tenemos que encontrar. Debemos darle la oportunidad de que retome la continuidad, es muy importante para retomar el nivel".

LOS LESIONADOS AVANZAN

El estratega santista compartió los reportes que le ha dado el área médica del Club Santos, respecto a jugadores lesionados que aprovecharon la Fecha FIFA para visitar en los Estados Unidos un hospital especializado: "la verdad es que las novedades que tenemos son muy buenas. Los encontraron muy bien, inclusive se le está aplicando un tratamiento a Gorriarán para cicatrizar más rápido el tendón. Se estima tres o cuatro semanas su recuperación. Él cuando viajó, se fue sin dolor de aquí, caminaba normal y prácticamente no tenía dolor en la movilidad. Se intentó utilizar esta herramienta de ir a esta clínica de Estados Unidos para tener una opinión más certera. No requiere intervención y lo que precisa es una cicatrización rápida de su tendón", puntualizó.

"En el caso de Brian (Lozano), también lo encontraron muy bien, la cicatrización del hueso muy bien, el callo también está muy bien. Obviamente está dentro de los plazos que teníamos pensados todos. Si todo marcha sobre los planes normales, él va a poder empezar a hacer un trabajo normal en la pretemporada del próximo torneo", culminó.