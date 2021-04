Se deslinda SS de despido de trabajadores del Laboratorio de Biología Molecular en Torreón

El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, explicó que el grupo de personas que fue despedido del Laboratorio de Biología Molecular de Torreón fue contratado por una empresa distribuidora química denominada GAP por lo que no son empleados de la dependencia estatal.

"Nosotros no tenemos nada que ver, absolutamente nada, no existe ningún contrato con nosotros, nosotros no hemos despedido a nadie en estos momentos", aseguró.

El funcionario del estado indicó que para la operación del Banco de Sangre, la Secretaría de Salud terminó su relación laboral con dicha empresa y agregó que a partir del próximo 1 de abril iniciarán con otro proveedor.

"Esa empresa tenía contratados químicos, estos químicos los despiden ellos, no nosotros, ellos no tienen absolutamente nada que reclamarnos a nosotros porque no eran empleados nuestros, no hemos despedido a ningún químico", comentó.

Recientemente, un grupo de seis personas que laboraban desde hace casi un año en el Laboratorio de Biología Molecular del municipio de Torreón denunciaron que la Secretaría de Salud de Coahuila los despidió sin finiquito y sin posibilidad de reubicación además de alegan que nunca se les otorgó un contrato con fecha de término. Químicos y capturistas aseguran que ellos aceptaron el reto de integrarse al laboratorio cuando muchas personas se negaban a trabajar en este lugar por miedo de contagiarse de COVID-19. Dicen que estaban en la nómina y tenían seguridad social como parte de la relación laboral y que fue hace unos días que les notificaron por videollamada de sus despidos, lo que consideran injusto, sobre todo porque los están haciendo firmar su renuncia lo cual no aceptaron.

Los inconformes, que prefirieron no revelar su identidad, piden a las autoridades que se les haga un reconocimiento a su trabajo y que el despido sea conforme a la ley.