NFL contempla eliminar restricciones de protocolos

En un memorándum enviado ayer a los 32 equipos, la liga detalló los posibles cambios a los protocolos que estuvieron vigentes durante la temporada 2020 y que rigen en el actual receso.

Entre los elementos que podría ser eliminados estaría la necesidad de someterse a pruebas diarias; periodos de cuarentena por tener un contacto cercano con un individuo contagiado; y no poder participar en encuentros sociales con otros individuos vacunados.

"También se anticipan que los clubes que alcancen cierto porcentaje de vacunación dentro de su personal y jugadores podrían recibir el aval para relajar las restricciones a reuniones, comidas y uso de vestuarios", indica el documento.

El martes, tras dos días de reuniones virtuales con los dueños de equipos, el comisionado Roger Goodell destacó la importancia de vacunarse.

"Vamos a alentar a todos para que se vacunen y trabajaremos con la asociación de jugadores en todos estos temas", dijo Goodell. "También haremos uso de todas nuestras plataformas públicas para divulgar la importancia de vacunarse".

POSIBILIDAD

Goodell también mencionó la posibilidad de que la temporada de 2021 se dispute con estadios repletos de aficionados. Ello dependerá de los protocolos de COVID-19 de las autoridades locales.

Beginning in 2021, the NFL is expanding to a 17-game regular season. pic.twitter.com/skNisJwPS2