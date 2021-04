Thundercats volverán en filme 'live action'

Los fanáticos de Los Thundercats están más que felices porque en un futuro, posiblemente no tan lejano, volverán a escuchar, "Thunder, Thunder, Thundercaaaats, oh".

En estos días, el sitio Deadline, informó que los Felinos Cosmicos volverán a las andadas a través de una película "live action".

De acuerdo don dicho portal, Adam Wingard (El mismo director de Godzilla Vs. Kong, que actualmente está en cartelera) será el encargado de "cocinar" este proyecto, el cual era un sueño para los seguidores de "Leono", "Snarf", "Panthro" o "Chitara".

Se sabe que Dan Lin y Roy Lee se han encargado de desarrollar el filme a partir de un libreto de David Coggeshall, que será reescrito por el propio Wingard y por su guionista fiel, Simon Barrett.

La serie animada de los Thundercats fue creada por Rankin Bass y se convirtió en todo un fenómeno de la cultura pop tras su emisión original en los ochenta.

Los Thundercats llegaron a la pantalla chica de Estados Unidos en el año de 1985 y posteriormente incursionaron en los televisores latinoamericanos logrando un éxito sin precedentes. Bastaron cuatro temporadas para que "Leono", "Chitara", "Tigro", "Panthro", "Mumm-ra" y los demás personajes conquistaran a los entonces niños que hoy en día, siendo adultos esperan con ansias la película

En 2016, circuló en redes sociales el rumor de que se realizaría un largometraje "live action" basado en la serie animada, sin embargo, el portal www.collider.com informó que los directivos de Warner habían pospuesto el proyecto hasta nuevo aviso.

La actriz de doblaje Magdalena Leonel, quien hacía la voz de "Chitara" de los "Thundercats" comentó en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón que doblar a la heroína fue muy divertido y gratificante.

"Nunca he sido una actriz de doblaje especializada en caricaturas, pero fue muy bonito para mí hacer hablar en español a la felina, además no tenía que fingir mucho la voz, sólo tenía que hacerla medio sexy; recuerdo que me divertía mucho y trabajaba con gente muy linda. "Para cada capítulo grabábamos todos juntos en el atril, es decir, si en la pantalla había cinco personajes entonces ahí estábamos también los cinco actores como Víctor Trujillo ('Leono'), Guillermo Coria ('Panthro'), Eduardo Fonseca ('Reptilio') y Gabriel Pingarrón ('Tigro'). En la actualidad ya no se graba así, ahora todo es individual", dijo Leonel en breve charla.