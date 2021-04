Afirma gobernador de Durango que se cumplirá con ley electoral

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, anunció que a partir del 4 de abril se suspenderá todas las campañas de carácter informativo del Estado, no así el trabajo que aseguró seguirá durante el tiempo que se desarrolle el proceso electoral.

"Refrendo mi compromiso que es una obligación que tenemos todos los servidores públicos, respetar estrictamente lo que señala la ley, nosotros los servidores solo podemos hacer lo que la ley nos faculta…Le tomé la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de firmar ese acuerdo de refrendar ese compromiso, es permanente de cumplir la ley", dijo en su gira por La Laguna.

Aclaró que en lo que se refiere a los temas de salud, educación y protección civil, seguirá la difusión, "cuando se pone en riesgo a la población, sí podemos comunicarlo".

Aispuro comentó también que la labor del Gobierno no se paralizará y no habrá vacaciones en los próximos dos meses de campañas, "los servidores públicos tienen que seguir trabajando de manera normal, solo apegándose a la ley, solo que no se le dé difusión, iniciando obras, supervisando para verificar que se hagan con la calidad que se merece la ciudadanía".

Durante su gira por Gómez Palacio, el mandatario aseguró que están dadas las condiciones de seguridad en la entidad para el desarrollo de las campañas electorales. "Indudablemente, es una tarea que tenemos nosotros y lo estamos viendo en la mesa estatal de seguridad donde está el Ejército, la Guardia Nacional, para que podamos garantizar que los candidatos, dirigentes, puedan hacer sus propuestas que se hagan con el respeto, en esa medida la sociedad podrá tener mayor confianza".

Ayer, en su visita el gobernador puso en marcha la pavimentación del bulevar Sacramento de la colonia Las Rosas, con recursos del Impuesto sobre Nómina que maneja el OSPI (Obras y Servicios del Parque Industrial).