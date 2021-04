Se acercan los Brit Awards

Luego de la entrega de los premios Grammy, una nueva ceremonia se prepara a celebrarse, se trata de los Brit Awards, que se celebrarán el próximo 11 de mallo desde el O2 de Londres.

Dentro de la lista de los nominados, la cantante Dua Lipa ha vuelto a sobresalir gracias al álbum "Future Nostalgia" que la ha catalogado como una de las favoritas, tanto de los premios como de los seguidores de su proyecto.

En esta ocasión, la intérprete de "Levitating" se disputa dentro de tres categorías; mejor artista femenina, mejor sencillo británico, con "Physical", y mejor álbum, el premio más importante, gracias a "Future Nostalgia".

Otros de los que se encuentran en la lista de nominados son Ariana Grandem Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus y Taylor Swift como mejor artista internacional femenina; mientras que en la categoría de mejor artista masculino internacional los elegidos son Bruce Springsteen, Tame Impala, The Weeknd, Burna Boy y Childish Gambino.

En cuanto el mejor grupo del año, se cuenta con una selección variada y que da una sensación de dinamismo, elemento perdido en años anteriores. Por el mejor grupo internacional van Fontaines DC, Foo Fighters, HAIM, BTS y Run The Jewels; mientras que el mejor grupo británico del año se disputará entre The 1975, Little Mix, Biffy Clyro y Young T & Bugsey.

PREMIACIONES Y MULTICULTURALIDAD

Es bien sabido, que los premios Grammy, originarios de Estados Unidos, marcan la agenda musical que se estará siguiendo durante toda la temporada, especialmente (además de este país) en latinoamérica.

Sin embargo, tantos las nominaciones como los ganadores cuentan con constantes que han puesto en duda la validez de dichos premios para las nuevas generaciones.

Una de las más sonadas durante la última entrega fue la nominación de la agrupación coreana BTS, quienes además se presentaron casi al terminar la gala. Es sabido que el rating de los Grammy se ha visto afectado, por lo que recurrir a una de las bandas con más fuerza en el mundo como un gancho de atracción al público joven, parecía una buena jugada. No obstante, se vieron rebasados cuando dicha agrupación realizó un live después de la ceremonia (donde no ganaron), acumulando cuatro millones más vistas (12 millones) que los premios en su totalidad (8 millones)

Para muchos, esto puede ser una inconsistencia por parte de la academia, sin embargo, aunque hayan permitido que dicha agrupación se adentrara (por primera vez) en esta posibilidad, existe una constante que no les permitiría (ni a otra agrupación como la suya) llevarse el premio a mejor agrupación.

A partir del año 2012, luego de haber agrupado distintas premiaciones, se creo la categoría mejor duo/grupo pop del año, y desde entonces, la constante es que todos los ganadores han pertenecido a una de las tres más grandes disqueras: Sony Music, Universal Music y Warner Music.

Dado esto, se podría llegar a pensar que a las grandes disqueras anglo no les resulta conveniente permitir que otra de disquera (también gigante) perteneciente al otro lado del mundo, se adentre cada vez más a la agenda que marca dicha premiación.

Es importante resarltar que si bien la última entrega de los premios Grammy fue catalogada como la ceremonia con peor audiencia e interacción, este sigue siendo una pauta para muchos artistas que requieren de un guía que les propircione un estandar, como lo ha declarado la cantante Taylor Swift, quien, según en sus propias palabras "Son la brújula para saber que algo estás haciendo bien".