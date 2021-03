Pentágono anula medidas de Trump que impedían a transgénero servir al ejército

Las nuevas disposiciones del Departamento de Defensa permiten a los miembros de ese colectivo alistarse y servir con el género con el que se identifiquen.

También tendrán acceso a asistencia médica en su proceso de transición de sexo si lo requieren, explicó el portavoz del Pentágono, John Kirby en una rueda de prensa.

On #TransDayofVisibility, we recognize the inspiring courage of trans and non-binary people and the countless contributions they've made to communities around the world. We will continue to promote equality, inclusion, and respect for the human rights of all trans people. pic.twitter.com/GbnTmNRB6j