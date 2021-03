Prevén suspender vacunación contra COVID el Viernes Santo en Torreón

Durante esta Semana Santa, el Gobierno federal tiene previsto suspender la vacunación contra el COVID-19 únicamente el próximo Viernes Santo. Mañana jueves continuará la inoculación así como el sábado y domingo, confirmó esta tarde el delegado de la Federación en Coahuila, Reyes Flores Hurtado.

El funcionario federal reiteró a la población respetar los rangos de edad y destacó que si no tienen más de 80 años mejor no se formen porque ocasionan largas filas y molestia entre los conductores que se desplazan por las vialidades cercanas a las células de vacunación, ubicadas en el Instituto Tecnológico de La Laguna y el Coliseo Centenario.

“Ayúdenos por favor, el orden no solo se genera aquí, el orden también nos ayudan a generarlo ustedes si cumplen con las instrucciones de no venir al punto de vacunación si no dan el rango de edad”, dijo.

El delegado recordó que por ahora la prioridad es vacunar a quienes tengan más de 80 años. Ellos tienen entrada preferente y deben que comprobar con identificación oficial con fotografía que su fecha de nacimiento es de 1941 hacia abajo y que residen en Torreón. También les solicitan su CURP impresa.

Quienes no cumplan con este requisito y tengan entre 60 y 79 años tienen que formarse en otra hilera con el riesgo de que pueden esperar varias horas y al llegar al módulo, las vacunas pudiesen ya estar agotadas.

“Nos están obligando a eso, por favor ayúdenos a ordenar este tema, no queremos estar molestando a la gente en las calles periféricas o aledañas en la ciudad industrial de Torreón. El rediseño (de la logística) no fue para invitarlos a que vengan, fue para darle prioridad a los adultos mayores (de más de 80 años) que me los estaban rezagando en las filas y los teníamos que estar sacando para meterlos a una fila preferente, esa fue la razón de poner las dos líneas no para convocarlos o animarlos para que vinieran a hacer fila, no se formen si no están en el rango de edad, va a ser mucho más cómodo para cada uno de ustedes cuando estén en el rango de edad”, señaló.