Laura G recrea 'zape que le dio a Marta Guzmán' con el Escorpión Dorado

Como parte del nuevo video de su canal Peluche en el estuche, Escorpión Dorado estuvo como copiloto a Laura G.

La aparición de la conductora del programa matutino de Venga la Alegría, no pudo escapar de los cuestionamientos sobre Carlos Loret de Mola, actual presentador de noticias de LatinUs, y con quien en el pasado fue relacionada sentimentalmente y en medio de polémicas.

“¿Cómo te llevas con Loret de Mola?, preguntó el enmascarado a la regiomontana, quien enseguida expresó, “¿con quién?”.

“Pues fue mi jefe en el noticiero, este y … durante mucho tiempo estuve ahí y yaaaa. Y pues me corrieron. Hubo un tema de que yo le había dado un zape a una compañera, entonces dijeron, 'aquí es un noticiero, no es una verdulería, se van las dos'. Y nos fuimos, y desde ahí perdí contacto con toda la gente de noticias. Hace mucho tiempo, nada qué ver. Cabañas, nada. Pura ciudad mejor, no vaya a ser”, dijo en referencia a los problemas que originaron su salida de Primero Noticias y su pasado con el periodista.

Sobre su “pelea” con Marta Guzmán y el “golpe” que le dio en la cabeza durante un programa en vivo, mencionó.

“Hay muchas versiones. Yo creo que son de esas cosas que te tienen que pasar porque ya no tenías que estar ahí. Cuando yo quiero dar un putazo, lo doy de frente. Yo no me ando escondiendo, siempre he sido muy directa. Tengo una versión, me imagino que ella tiene otra, sea lo que haya sido, yo ya no tenía que estar ahí y la vida me movió de la mejor o peor forma, pero me movió”.

Laura, aseguró que estuvo llorando luego de quedarse sin trabajo, sin embargo, ese día tomó la oportunidad que le brindó Nacho Reglero para ir a Televisa Radio y ahí duró seis años.