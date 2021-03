El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, señaló este miércoles que deben de distribuirse responsabilidades para mejorar el proceso de vacunación COVID en la ciudad, esto en referencia a los adultos mayores que pasan varias horas bajo los rayos solares y sin la hidratación necesaria, principalmente en la célula de inoculación del Tecnológico de la Laguna.

Cuestionado por El Siglo de Torreón respecto a la razón por la que no se han instalado toldos o sombras en las áreas de espera, el alcalde atribuyó dicha situación a la logística que se tiene desde la federación, además afirmó que de parte de las autoridades municipales se han otorgado todos los apoyos que les han sido requeridos, incluso en materia de personal de apoyo y hasta baños portátiles.

“Dialogar con los que están organizando y los que están aplicando este proceso de vacunación, de parte del municipio todo lo que han solicitado, todo se les ha dado, a excepción de los alimentos y de algunas otras cosas, pero toldos, sillas, baños portátiles, personal y demás se les ha estado proporcionando, entonces en ese sentido también lo que es importante es que revisen esos temas y nosotros vamos a apoyar en su momento”.

Además lanzó un llamado para que se refuerce la coordinación entre los tres niveles que están participando, de forma que se eviten inconvenientes entre los adultos mayores que acuden a buscar alguna dosis contra el COVID-19, esto al margen de que estén en rangos de los 70 a los 80 años, o bien, que sean de 60 años en adelante.

“También sería bueno ahí que se distribuya esa situación entre los tres órdenes de gobierno que estamos participando”.

Durante este miércoles El Siglo de Torreón realizó un recorrido por las dos células de vacunación COVID que se tienen en la ciudad, el Tecnológico de la Laguna y el Coliseo Centenario, en el primero se observaron largas filas de personas de la tercera edad bajo el Sol, sin hidratación y sin espacio para descansar, se les informaba que la prioridad eran los adultos mayores de 80 años; en el caso del coliseo Centenario también las personas debían esperar por horas en vehículos, algunos sin aire acondicionado.

El delegado del Gobierno Federal, Reyes Flores, afirmó que el reporte de este día es que el flujo de vacunación estaba siendo “muy rápido”, aunque le insistió a la población que si no se encontraban en el rango de edad no hagan filas, ello genera mayores problemas y molestias entre quienes sí tienen citas o dan con los rangos correspondientes, es decir, mayores de 80 años.

"Yo les sigo insistiendo, no se formen si no están en el rango de edad, va a ser mucho más cómodo para cada uno de ustedes venir al punto de vacunación cuando estén en el rango de edad, seguimos vacunando a la gente adulta de 60 años que viene acompañada de una gente de 80 años, lo vamos a seguir haciendo, pero si no encontramos orden en las filas vamos a tener que sacar de las filas a todo aquel ciudadano, a todo aquel coche que no traiga cuando menos algún ciudadano con el rango de edad, con la pena, pero estamos generando molestias, yo los invito, los exhorto a que ayuden", advirtió Flores.

