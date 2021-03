Rechaza AMLO señalamientos de supuestos abusos de las Fuerzas Armadas

Ante el señalamiento de supuestos abusos de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno "no es igual a los que se fueron", porque no es autoritario, no declaró la guerra y no desaparece a nadie.

En su conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no tolerará excesos o injusticias. "Nada más decirles que no somos iguales a los que se fueron, no somos autoritarios, no declaramos la guerra, no desaparecemos a nadie, no ordenamos torturas, masacres, no nos confundan". El presidente aseguró que este miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informará de la situación en torno a una presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas, así como de un conflicto en Ayutla, Oaxaca, por la posesión de tierra y agua. También pidió a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que atienda el caso de una persona de origen mixteco, detenida por la Guardia Nacional en Sonora, a quien presuntamente se le acusó de robar una camioneta que era de su propiedad, pero fue detenida con engaños. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste