México podría no convocar mayores para Juegos de Tokio

Jaime Lozano se dijo feliz por haber logrado el título del Preolímpico de la Concacaf y dejó en claro, que al igual que Gerardo Martino, piensa que "premiar" a Carlos Vela llevándolo a los Olímpicos de Tokio, sería incongruente.

"Vamos de la mano toda la Federación, Gerardo Torrado, Nacho Hierro, Gerardo Martino y yo. La filosofía es la misma. Tenemos mucha comunicación y nos rigen las mismas normas y valores… No hay nombres, pero estamos regidos por lo mismo".

Reiteró, no ha pensado aún en posibles refuerzos y quizá ni los haya: "Les puedo adelantar que mañana comenzaremos a hablar de posibilidades, hay que ver el cierre de torneo y eligiendo a la posible lista que pueda darse en los Olímpicos. Martino nos ha dado la apertura para elegir a quien queramos y estamos agradecidos. Y también está la posibilidad de no llevar a nadie mayor, lo analizaremos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

Sobre el juego, comentó: "No nos relajamos. Festejamos el boleto a Tokio, pero llegamos al hotel cenamos y descansamos porque queríamos conseguir el título. Los penaltis no son un volado. Los practicamos todos los días por si se requerían. Muchos jugadores los querían tirar y lo hicieron bien. En el primer tiempo jugó gente más fresca, después metimos a gente ofensiva y nos ayudó bastante porque en ese inter, previo a los cambios, fue cuando Honduras fue más peligroso e hizo su gol".

Enalteció la gran unión que hubo en el equipo: "Hicimos un gran grupo, una familia, más de 15 días encerrados y sacando el mayor provecho en cada entrenamiento y cada partido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

Destacó la gran disciplina de los seleccionados, a pesar de los antecedentes que tienen algunos: "Se habló mucho de ese tema. Aunque no tengamos concentraciones, y no podemos viajar, los hemos visto cuando están en México. Sí, han habido casos, pero son jugadores jóvenes pero deben de dar ejemplo dentro y fuera de la cancha… Los veo comprometidos y decidí que debían estar con nosotros y fue una buena decisión".

Miguel Falero, técnico de Honduras: "Un penalti fue la diferencia"

El técnico de Honduras, Miguel Falero, se fue satisfecho del torneo preolímpico, en donde su equipo. "No perdió, no perdió un solo partido, no perdió en el alargue, sólo falló un penalti, esa fue nuestra historia".

Está orgulloso de lo que se hizo en el eliminatorio de la Concacaf: "Este equipo es el primer eslabón para la selección mayor. Hoy disfrutaron el juego y crearon sociedades. En todos los juegos así lo demostramos… El brindarse y tener hombría son pequeños rasgos que hacen el estilo del futbol hondureño y se hacen merecedores a mis respetos".

Sobre el juego indicó: "Fue muy parejo, un penalti pateado fue la diferencia. Sabíamos que iba a ser así, me quedo con la tristeza de que estuvimos muy cerca del triunfo, pero lamentablemente no pudimos llevarnos la victoria".