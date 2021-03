Celebran misa crismal de manera presencial

La Diócesis de Gómez Palacio celebró la misa crismal de manera presencial, así como la renovación de votos de los 52 sacerdotes que forman parte de ella, luego de que el año pasado debido al inicio de la pandemia del COVID-19 fuera cancelada.

Ayer a las 12 del mediodía se celebró la misa crismal en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde fueron bendecidos los santos óleos y los sacerdotes renovaron sus votos.

El vicario de la Diócesis, Julio Carrillo Gaucín, explicó que en esta celebración el obispo Jorge Estrada bendice los aceites que se utilizan en los sacramentos. Son tres clases: uno es el santo óleo que se usa en el bautismo; otro es el santo crisma, óleo perfumado que lleva tres esencias, de nardo, jazmín y sándalo, el cual se usa para el sacramento y la confirmación; y además está el óleo de los enfermos.

"Es una celebración más bien sacerdotal, en esta eucaristía los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales: la obediencia, el celibato y la consagración a la iglesia", explicó.

Un total de 52 sacerdotes acudieron a esta celebración manteniendo la sana distancia y todos los protocolos de salud que obliga la pandemia.

Además se permitió el acceso a un reducido grupo de fieles, ya que de acuerdo a las indicaciones de las autoridades estatales que obliga el semáforo amarillo de riesgo epidemiológico, únicamente se permite el acceso al 50 por ciento de la capacidad del templo. En esta ocasión, lució menos de ese porcentaje.

Carrillo resaltó que en este año sí ha sido posible realizar los oficios religiosos con participación de los fieles de forma limitada, "todo esto nos invita a seguir en ese cuidado, decirles que la pandemia no ha pasado, se ve un relajamiento, es el momento de no cometer el mismo error, yo creo que un año nos dejó una enseñanza de sufrimiento, enfermedad y de muerte, y sería lamentable que no hayamos aprendido".

El vicario recordó que las celebraciones de Semana Santa podrán seguirse a través de las redes sociales de la Diócesis.