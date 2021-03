Anuncia coalición impugnaciones

Luego de que fue eliminada de la planilla que se presentó ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) la coalición PRI-PRD para la elección del ayuntamiento en los municipios de Matamoros y Viesca, la líder perredista Margarita Aguilar del Río ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral y advirtió que agotará todas las instancias, incluso las del orden federal.

Calificó como una "gandallada" que no se respetaran los acuerdos tomados a nivel nacional y estatal y acusó directamente a Mary Telma Guajardo, ya que dijo metieron a gente "disfrazada" del PRI para quitarles la pocas posiciones que le correspondían al PRD.

Explicó que incluso de los 38 municipios del estado de Coahuila, únicamente a su partido se les dieron espacios para dos municipios, integrándola a ella para la regiduría en Matamoros y a su a compañera María del Refugio Paniagua Sánchez por Viesca, en el que incluso oficialmente se les presentó como parte de la planilla de candidato priista Miguel Ángel Ramírez López y se hizo un evento para dicha presentación.

La líder perredista declaró que no obstante a que estaba "amarrado" el acuerdo al cuatro para las doce les dijeron que siempre no", ya que todavía el domingo por la noche a ella le marcaron para avisarle del registro y prácticamente unas horas de presentarse ante las autoridades electorales a las dos les pidieron que firmaran su renuncia, ya que no estaban consideradas, petición a la que se negaron.

No obstante, ambas acudieron a solicitar su registro como regidoras, pues afirmaron que en los acuerdos que se hicieron a nivel nacional se mantenía, por lo que recalcó acudieran ante las instancias competentes para que así se haga.

"Queremos señalar que hemos sido objeto de un agandalle político por parte de la maestra Mary Telma Guajardo Villarreal, que es perredista pero siempre ha sido operadora de los priistas por que es comadre de los Moreira y si quiero señalar que lo grave de eso es que incluso el señor gobernador Miguel Ángel Riquelme también se presta a este tipo de situaciones".

Margarita Aguilar resaltó que, al igual que su compañera han sido perredistas de toda la vida, pues recordó que ella ha sido secretaria general en el Comité Estatal del PRD y actualmente es coordinadora estatal la corriente Foro Nuevo Sol y "siempre ha dado la cara por el partido" ya que junto con otros compañeros son quienes encabezan las movimientos sociales.

Finalmente afirmó que en el registro que se hizo la tarde del lunes, las personas que se dijeron militantes del PRD y que acompañaron al "Charro" como coloquialmente identifican a Miguel Ángel Ramírez, eran priistas disfrazados con playeras y banderas del partido del "Sol Azteca", lo que calificó como un montaje descarado.