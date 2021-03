Reforzarán vigilancia en Torreón este fin de semana

El operativo Cero Tolerancia en La Laguna reforzará sus acciones de vigilancia en negocios y áreas particulares durante el próximo fin de semana, mismo en el que se vivirán los días de la Semana Mayor dentro de la Pascua católica.

Así lo informó el titular de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón, Juan Antonio López, quien señaló que mediante operativos conjuntos buscarán ordenar las actividades en negocios de los giros ya liberados, como restaurantes, bares, cantinas y demás, pero también de evitar incidentes mayores en las quintas, salones de fiestas y de viviendas particulares.

El funcionario le recordó a la población que la situación sanitaria por el COVID-19 sigue teniendo diversas restricciones, por lo que lanzó un llamado a vivir la Semana Santa en tranquilidad y sin acudir a eventos con aglomeraciones.

"Vamos a seguir trabajando, ahora con lo que se avecina vamos a estar apoyando también en el Cerro de las Noas… Pero también atendiendo las quejas ciudadanas que se hacen en el 911, relativamente vamos a tener gente igual, haciendo el trabajo de inspección en lo que vaya saliendo en los llamados", declaró.

López destacó que durante el fin de semana pasado se tuvo una baja en los reportes de eventos con riesgos sanitarios y festejos clandestinos, al bajar de los cerca de 90 a 47, por lo que exhortó a la población a que se mantenga la "disciplina y el sentido común" para poder salir lo antes posible de la contingencia sanitaria y retomar las actividades pendientes.

SIGUE VIGILANCIA EN DOMICILIOS

Por su parte, el alcalde de Torreón, Sergio Lara, también advirtió que las acciones de vigilancia conjunta seguirán en los domicilios particulares, de forma que se ejecutarán las sanciones correspondientes en caso de que se detecten situaciones que representen un riesgo para la salud pública de quienes habitan la región.

"El que no haga caso se va y se le sanciona, habrá quien lo acate y habrá quien no, pero lo mejor es que avisen, se revise y se autoriza, ya no tengan ningún problema, si no lo hacen así, pues, bueno… En los salones de fiesta es diferente, hay hasta 200 personas permitidas de acuerdo a la capacidad del mismo y así, pero ahí queda muy claro cuál es el aforo permitido", señaló el alcalde.