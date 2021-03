'La parte fundamental de un político es escuchar', señala Román Alberto Cepeda

En entrevista para El Siglo de Torreón, el candidato a la alcaldía de Torreón por la coalición PRI-PRD, Román Alberto Cepeda González, dialogó sobre sus proyectos para el municipio. "Fue un arranque de mucha unidad...en mi caso personal como candidato a alcalde voy conjuntamente con el PRD, me acompañó la presidenta estatal del partido, Mary Telma Guajardo; el presidente de mi partido, Rodrigo Fuentes; y compañeros diputados, candidatos a diputados federales, los locales, por supuesto la planilla que nos acompaña", dijo sobre su registro.

Manifestó que "una cosa es la ideología y otra es qué ofreces como candidato, creo que indiscutiblemente lo único que puede poner uno en la mesa es lo que tú representas, sin duda la ideología que es de centro-izquierda, que es a nivel nacional, pero lo más importante es lo que tú das y lo que garantizas no es lo que prometes, sino lo que has hecho".

"Creo que el PRD es un partido que ha sido congruente con su ideología y yo creo que eso nos ayuda indiscutiblemente, cuánta gente vaya con nosotros, la que se suma es importante, creo en aquellos que tienen congruencia y el PRD ha sido congruente, aunque haya sido lastimado por alguna u otra razón en su militancia... hoy nos toca coincidir en este proyecto, adelante", resaltó Cepeda sobre la coalición entre PRI y el de la Revolución Democrática.

El candidato dijo que empleo, salud y seguridad son grandes temas que van coaligados a la reactivación económica, sobre ello expresó "sé que es un factor fundamental, crear más y mejores empleos, mejor pagados, sabemos cómo hacerlo porque va ligado a seguridad y salud".

"Como zona metropolitana debemos de vernos de esa forma, como una, aunque a Torreón le toque ser punta de lanza y la Perla de La Laguna, yo creo que es fundamental también asumir esa responsabilidad, pero por otro lado sería un error no coordinarnos, irnos unos hacia un lado y otros hacia otro", señaló sobre la relación con los otros municipios.

Cepeda González sostuvo que "la parte fundamental de un servidor público, de un político, es escuchar, yo siempre he estado o al menos he tratado, lo que me ha llevado a tomar decisiones correctas y esto es muy importante, porque lo vives como empresario, como padre de familia, como persona, también las consecuencias de malas políticas públicas, entonces escuchar es fundamental para corregir".