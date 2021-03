Habrá colaboración de Elton John y Metallica

Durante una conversación en su programa Rocket Hour, Elton John compartió en una conversación con SG Lewis, que se encuentra trabajando en una colaboración con Metallica. Si bien, no tiene pensado lanzar material por su cuenta, planea que dicha unión vea la luz en un futuro cercano. "Durante la cuarentena he estado trabajando con Gorillaz y gente así". Las declaraciones llegaron luego de Miley Cyrus confirmara la participación del pianista en el próximo álbum de covers de Metallica, donde John interpretará, junto a Miley, el famoso tema "Nothing Else Matters". Otros de los que participarán en el proyecto son Yo-Yo Ma, y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith.

