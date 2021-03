En mal estado, 10 % de red de carreteras en Durango

Alrededor de 200 kilómetros de la red carreteras que se tienen en el estado, se encuentran en malas condiciones, reconoció Ángel Sergio Devora Núñez, director del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Durango.

El funcionario dijo que en la entidad se tienen dos mil 78 kilómetros de la red carretera en todo el estado y de ellos, el 10 por ciento se encuentra en mal estado, el restante 90 por ciento está en condiciones de regular a buenas.

Esto significa que cerca de 200 kilómetros están en mal estado y mil 800 en buenas condiciones para circular durante estas vacaciones.

Entre los puntos donde se tiene que conducir con mucho cuidado están 20 kilómetros de la carretera Los Herrera Tamazula, sobre todo del kilómetro 60 al 80 en el tramo de Los Herrera a Los Altares.

Pero aclaró que este tramo, como otros en condiciones difíciles, están por el paso de camiones troceros y de carga pesada como es también el tramo de Cuencamé a Zacatecas donde existe mucho flujo de tránsito pesado y con mucho tráfico.

En cuanto al aforo vehicular, el funcionario reconoció que en esta Semana Santa suele incrementarse al doble del aforo que suele existir normalmente el resto del año, pero la ruta que más flujo llega a tener es la Durango-Mazatlán.

Tan solo el fin de semana largo pasado (del 14 al 16 de marzo), la autopista a Mazatlán el flujo vial se duplicó, pasando de tres mil diarios en temporada normal a seis mil.

Ante ello, dijo que en esta Semana Santa se espera un fuerte flujo vehicular en las carreteras razón por la cual es necesario manejar con todas las precauciones posibles y evitar hacerlo a altas velocidades.

El año pasado, durante la Semana Santa el flujo vehicular fue muy bajo, pero fue por la pandemia, cuando todos estaban confinados en casa y se cerraron puntos turísticos, pero este año, con la apertura de los mismos, se prevé un flujo elevado de vehículos en las carreteras.

Sobre posibles puntos rojos en la red carretera en cuanto a accidentes vehiculares, dijo que no existe alguno en especial en la entidad.

"No tenemos un punto específico de accidentes", señaló el director del Centro local SCT, razón por la cual no es posible, agregó, atribuirle a las carreteras de Durango los accidentes vehiculares que se registran, sino a los conductores que no toman las precauciones obligadas.

Sin embargo, Devora Núñez dejó en claro que el número de accidentes en carreteras se suele duplicar en la misma proporción con el aumento de aforo vehicular razón por la cual la ruta que mayores accidentes suelen registrarse en Semana Santa es la ruta Durango Mazatlán sobre todo la ruta de cuota.

Pero reiteró que no existe un tramo o un punto en referencia donde se registre el mayor número de accidentes. También el director del Centro Local SCT dijo que se ha hecho todo para que las carreteras en Durango tengan todas las señales adecuadas tanto horizontales como verticales y que todo automovilista sepa a donde dirigirse sin ningún problema.

Otro punto de importancia que destacó Devora Núñez sobre la salida a carretera de los viajeros es a evitar conducir cansado, sobre todo los que regresan de las áreas turísticas porque algunos viajan cansados y otros incluso todavía bajo los influjos de la fiesta de la noche anterior.

Para los que apenas salen, el llamado a respetar los límites de velocidad porque de ida todos quieren llegar lo más pronto posible al lugar de descanso.

Pero, sobre todo, revisar las condiciones mecánicas del vehículo para evitar alguna situación de emergencia en las carreteras.

A pesar de ello, la SCT mantendrá en estas vacaciones el programa de seguridad vial en carreteras y el de auxilio vial, pero cualquier situación de emergencia se puede pedir apoyo al 911 durante la Semana Santa y la de Pascua.

