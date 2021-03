Quieren el triunfo para 'Nando'

l plantel de los Guerreros del Santos Laguna ya está en plena preparación rumbo al partido de la cabalística fecha 13 del torneo Guardianes 2021, en el que los albiverdes deberán visitar a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Los albiverdes recibieron un descanso durante el pasado fin de semana, pero durante la tarde del lunes reportaron nuevamente a su cuartel general, Territorio Santos Modelo, para comenzar la preparación de cara al próximo domingo. Ayer, las huestes de Guillermo Almada entrenaron por la mañana en las canchas alternas de TSM, comenzando a explorar las posibilidades disponibles para suplir a Fernando Gorriarán, quien se suma a las numerosas y notables bajas que ha tenido el equipo a lo largo de los meses recientes.

SIN LAMENTARSE

Justo al concluir el entrenamiento de ayer, Matheus Dória atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que lamentó la baja de Gorriarán, pero prefirió la óptica positiva, de que algún otro futbolista tendrá oportunidad de jugar: "en el futbol no tenemos mucho tiempo para estar lamentando, porque cuando abres los ojos ya tienes dos o tres partidos adelante. El futbol se ha hecho de oportunidades, ahora le va a tocar a otro la oportunidad de jugar y demostrar por qué puede vestir la playera de Santos. Creo que las oportunidades vienen cuando menos esperamos y las debemos agarrar, así nos ha tocado a todos los jugadores, ahora los contenciones son a quienes les toca la oportunidad de jugar y creo que están preparados, es un efecto sorpresa para nosotros al tener a un jugador que quiere demostrar y va a dejar todo en la cancha".

"Obviamente, la pérdida de "Gorri" todos sabemos lo que es, yo lo considero el mejor jugador de nuestro equipo en el torneo y es complicado, ya perdimos a Brian, a Diego, a Ayrton, todos los mejores nuestros están fuera, pero creo que tenemos un plantel muy preparado para lo que suceda, creo que aguantamos lo que sea. Debemos ser muy inteligentes al estar fuera de casa y ante un equipo que está buscando puntos, no podemos entrar en su juego, debemos hacer lo que estamos acostumbrados, salir a presionar, a buscar el resultado", añadió.

El amazónico expresó una total confianza en el joven plantel santista y afirmó que desean brindarle a Gorriarán una victoria ante Chivas: "sabemos que "Nando" es uno de los jugadores más importantes del plantel, muy importante para nosotros. Obviamente no estamos contentos, porque es una pérdida muy grande faltando cinco jornadas para terminar el torneo regular, pero ahí estamos, debemos estar muy bien preparados, darle oportunidad a jugadores que empiezan y tienen que estar preparados. Tenemos un plantel muy fuerte para saber lidiar con esta situación y sabemos que tenemos una oportunidad muy importante ante Chivas de ganar ese partido por él, porque seguramente él tenía muchas ganas de estar con nosotros. Queremos regalarle ese triunfo a "Nando", seguro".

"COSAS DEL FUTBOL"

Matheus descartó que exista una especie de "maldición" o "mala suerte" sobre Santos, más bien atribuyó las numerosas lesiones que han aquejado al equipo, a situaciones que se dan en el futbol: "yo no creo en maldiciones. En mi país decimos que son huesos del oficio, no se cómo se diga aquí. Son cosas que suceden, el fubol está para eso, es un deporte de contacto, a veces te da la mala suerte de lesionarte, de tener molestias, sucede en todos los equipos del mundo. Si te vas buscando, en Barcelona, el Madrid, (Eden) Hazard es el mejor jugador del equipo y está lesionado, eso pasa, no podemos nosotros impedir algo que sucede en un deporte de contacto. En Santos el salir adelante va por la mentalidad ganadora, de querer algo, de triunfar, eso tenemos desde que llegó Almada, de sacar lo mejor de cada jugador y seguimos peleando, ya lo demostramos varias veces y no va a ser diferente ahora", dijo.

A pesar de las ausencias de jugadores importantes, los Guerreros mantienen firme su objetivo de terminar el torneo entre los cuatro primeros lugares, para clasificarse a la liguilla de manera directa: "nosotros no bajamos nunca las armas. Aunque se lesionaran todos los jugadores y solo tuviéramos uno, nuestro objetivo sería el mismo. Tenemos eso en la cabeza, de tratar de estar entre los primeros cuatro, estar entre los mejores y por eso vamos a luchar hasta el final con los que siempre vienen jugando o con los que les toca jugar ahora o con la Sub 15, eso no importa. Tenemos clarito (sic) nuestro objetivo y vamos por él", sentenció.

HAY CONFIANZA

La asignatura que tenían pendiente los Guerreros era ganar de visita, la cual lograron ante Tijuana y tomaron mayor tranquilidad, lo que les da confianza para el duelo ante Chivas, más aún con la pausa en Liga MX, que les otorgó más tiempo para prepararse y recuperarse: "creo que ya logramos lo más difícil al obtener la primera victoria fuera de casa, agarramos un poco más de confianza. Veníamos haciendo buenos partidos fuera de casa, aunque con mala suerte porque no habíamos ganado, empatamos algunos en los últimos minutos, tuvimos mala suerte de no meter las chances que generamos. Pero creo que ahora estamos bien preparados, las dos semanas que nos tocó de Fecha FIFA venimos haciendo un buen trabajo, pudimos recuperar a los que estaban más cansados, con molestias, entonces vamos a cerrar muy fuerte en lo que falta", culminó.

OTRA LESIÓN

Cuando todo indicaba que el canterano santista Edgar Games sería el sustituto de Gorriarán en el choque ante Chivas del próximo domingo, las lesiones le siguen pegando duro a los Guerreros. A través de su departamento de prensa, el club albiverde dio a conocer que el mediocampista de contención sufrió un golpe en la cara durante un partido de las selecciones nacionales Sub 20 de México y Guatemala, realizado el pasado fin de semana. Games está en evaluación por parte del área de Ciencias Aplicadas al Deporte del club albiverde y por los especialistas de la propia selección, para evaluar la lesión y dictaminar los pasos a seguir.