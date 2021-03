Piden a sacerdotes de Gómez Palacio evitar aglomeraciones

El obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano, dijo que para la celebración de esta Semana Santa, la indicación que se les dio a los sacerdotes, es la de evitar aglomeraciones, pues el riesgo de contagio por COVID-19 aún está latente.

"Ya se les enviaron todos los protocolos a los padres de acuerdo a lo que está establecido en el Estado. No está permitido. Se les ha pedido que eviten las aglomeraciones, procesiones, en la medida de lo posible, habrá algunos lugares donde pueda hacerse por las circunstancias de una manera organizada, en general", dijo monseñor en relación a las representaciones tradicionales del Vía Crucis del Viernes Santo.

Recordó que las celebraciones de Semana Santa se pueden seguir a través de las redes sociales que no solo transmite la Diócesis sino también varias parroquias de Gómez Palacio y Lerdo. Para el obispo de la ciudad, salir a vacacionar en este tiempo en el que asegura aún los contagios por COVID-19 se mantienen es un tanto imprudente.

"Creo que ahorita sí me parece que es un tanto imprudente porque los contagios todavía están muy presentes, los números nos hablan de que debemos tener muchos cuidados", dijo monseñor.

A los fieles católicos en este tiempo pidió: "es un tiempo, sobre todo a los católicos, es un tiempo de reflexión, un tiempo para afianzar la fe, y que si salen, no dejen de vivir también sus celebraciones en donde estén".

En cuanto al tema de la vacunación, el obispo de la Diócesis de Gómez Palacio comentó que aquellos sacerdotes que ya cuentan con más de 60 años ya fueron vacunados con su primera dosis. Son alrededor de 8 los padres que ya fueron inmunizados, algunos por la parte de Ciudad Lerdo y otros recientemente en Gómez Palacio.

"A la normalidad yo creo que no vamos a llegar muy pronto, que aprendamos a seguir cuidándonos, porque el ser vacunados, no implica que nos descuidemos, al contrario, incluso los que ya están vacunados deben tener los mismo cuidados para evitar contagios, etc", comentó.