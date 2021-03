Marchan en Torreón para exigir justicia por Genoveva

Ayer se realizó una marcha en el municipio de Torreón para exigir justicia por el feminicidio de Genoveva Hernández Tapia. La mujer de 47 años era originaria del ejido La Flor de Jimulco de Torreón y perdió la vida el 27 de diciembre de 2020, presuntamente a manos de su expareja; recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. "Ella quería ser libre y no la dejaron, nunca vivió en paz, ella vivía con miedo y siempre estuvo amenazada, lo único que les pedimos es que se haga justicia y que él esté en la cárcel", dijeron sus hermanas, Martha Elena y Luz Dolores.

La protesta partió ayer por la mañana del monumento al Campesino y terminó al exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) delegación Laguna I donde colectivos feministas y la familia de Genoveva lanzaron consignas y denunciaron que a tres meses de lo ocurrido, el presunto responsable continúa prófugo.

Dijeron que no han tenido avances en las investigaciones como se aprecia en el expediente número 010/TOR/ULF/2020 de la Fiscalía.

Señalaron que hay antecedente de que la expareja de la mujer la había amenazado en varias ocasiones y continuamente la agredía físicamente por lo que contaba con cuatro denuncias ante el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer además de una medida de protección.

Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas en INCIDE Femme A.C. señaló que hay una hipótesis de que falta asignar recursos para atender los casos de feminicidio dado que en la Fiscalía hay una Unidad de Investigación y Litigación del Feminicidio "que es lo que mejor funciona de este edificio".

"Son jóvenes, hombres y mujeres entrenados, que han recibido capacitación, que hacen un trabajo extraordinario, vemos que por falta de competencias no es, si no es por falta de competencia ¿Por qué será?, Seguramente faltan recursos, no lo sé, es una hipótesis que tengo", añadió.

La activista consideró que también hay carencias económicas en los Ministerios Públicos de los Centros de Justicia "porque van a pedir las mujeres una orden de protección y las matan. Pienso que debería de haber más personal, que den más rondines, que tengan buenos vehículos, que tengan abundante gasolina porque si no, no lo hacen".

Durante la protesta, mujeres y hombres lanzaron consignas y portaron pancartas de "Justicia para Genoveva", "Había 4 denuncias y no se hizo nada" y "Disculpa las molestias pero nos están matando".

Al llegar a la fiscalía, familia y amistades y colectivos feministas gritaron: ¡Genoveva no murió, Leopoldo la mató!, ¡Que lo encierren, que lo encierren!, y ¡Justicia, justicia!.

Sobre el caso, la Fiscalía informó que desde el año pasado se giró una orden de aprehensión en contra de Leopoldo 'N' por el delito de feminicidio, sin embargo, continúa prófugo de la justicia.

Respalda movilización

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, reaccionó a las manifestaciones que realizaron el martes algunos colectivos de mujeres en el edificio de la Fiscalía General del Estado en La Laguna ante el feminicidio de Genoveva Hernández Tapia.

Lara Galván señaló que se trata de situaciones lamentables y que obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno a revisar el trabajo que se hace en favor de las mujeres. En el caso de las autoridades locales señaló que toca verificar las acciones de vigilancia, mientras que a la parte investigadora le corresponde brindar respuestas sobre lo ocurrido, así como garantizar que se haga justicia y se detenga a quien resulte responsable.

“Lamentamos cualquier homicidio, sobre todo en este caso que es de una mujer, un feminicidio, bueno lo habrán de clasificar las autoridades competentes, hay vigilancia ahí en el sector de Jimulco, ahí trabajan coordinadamente Guardia Nacional, Mando Especial, Seguridad Pública y policía Estatal, entonces habrá qué revisar cuál fue la situación que se presentó y se seguirá sosteniendo esa vigilancia en esos lugares, de apoyo”. (Por Roberto Iturriaga)