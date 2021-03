Elisa Vicedo explota por apoyo a Eleazar

Luego de que Juan Osorio y Nacandro Díaz declararan que estarían dispuestos a darle trabajo a Eleazar, Elisa Vicedo, quien sufrió abuso por parte de Eduardo Carbajal, se mostró indignada tras apoyo.

Se dijo decepcionada, dado que "la idea" inicial era dar un ejemplo a los hombres de cómo en el país "si golpeas a una mujer, no te vas a salir con la tuya", dijo. Agregando que, no se trata de que el actor no pueda tener una segunda oportunidad, sino que ha tenido varias, dado que ha agredido a más de una mujer. Dijo molesta, que los productores están dando el mensaje equivocado al decir "Si este hombre hizo esto, tenemos todas las pruebas, va a volver a estar en una novela, pues tú ¿por qué no lo puedes hacer?".