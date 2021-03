Roberto Palazuelos quiere ser presidente de Tulum

Roberto Palazuelos quiere ser presidente municipal de Tulum. Así lo manifestó luego de los acontecimientos de abuso policial que dejó como resultado la muerte de una mujer migrante salvadoreña de 36 años de edad.

El empresario lamentó los hechos ocurridos el pasado fin de semana, haciendo hincapié en que esto sucede en todo el país, agregando que a Tulum está "muy descuidado" por parte del Gobierno Federal, dado el crecimiento de la mafia y la violencia en Quintana Roo.

Palazuelos recientemente lanzó su línea de ropa, la cual utilizó para manifestar por medio de sus redes sociales "Yo voy a ser el próximo presidente municipal". Su entrada a la política es algo que ya había tenido planeado, sin embargo, debido a su carrera no había podido.

"Yo voy a ser el próximo presidente municipal de Tulum, de eso no queda la menor duda, yo ya no puedo permitir que estén haciendo este tipo de cosas, yo tengo que gobernarlo ya". Agregó que Tulum necesita un gobernante que tenga la preparación para enfrentar todas las cosas que están pasando, no sólo el lado de la inseguridad, sino también promoción turística y desarrollo urbano.

El empresario ha sido parte del desarrollo de estos dos aspectos en la zona, dado que El Diamante K, hotel de renombre, es propiedad del actor.

Asegura que Quintana Roo es uno de los lugares que más disfruta visitar, y se ha llamado a sí mismo pionero del crecimiento turístico, especificando que, cuando él llegó al lugar, no había hoteles.