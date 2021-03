Actor lagunero no conoce el miedo

El talento lagunero sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, y prueba de ello es el torreonense Emilio Galván quien ha destacado en los últimos años como actor y "stunt"(Especialista en escenas de riesgo).

Emilio nació en el mero corazón de la colonia Villa Jacarandas. Desde pequeño le interesaba la actuación, sin embargo, estudió la carrera de Administración en el Tec Laguna, a la par que se desempeñaba como jugador de fútbol americano, y ese sueño de la infancia había quedado en el olvido.

Con el objetivo de encontrar una oportunidad laboral de su carrera, Galván se fue a la Ciudad de México y es ahí donde una de sus amigas lo invita a laborar de extra en un proyecto de televisión, algo que daría un giro a su vida de 180 grados, según contó a El Siglo de Torreón.

"Me preparé como administrador, una gran compañera me invitó a laborar de extra en El señor de los cielos y fue ahí donde vi el trabajo de los "stunts", me gustó y me di la oportunidad de prepararme en artes marciales, manejo de armas de fuego, manejo de motos y carros y caídas de altura.

"De igual manera tomé talleres de actuación, posteriormente ya entré a trabajar como actor en esta misma serie. Hoy en día, la mitad de mi trabajo es como 'stunt´ y la otra como actor", detalló.

"El Nevado", como lo dicen sus amigos y familiares acá en la Comarca, reveló en la entrevista que ser "stunt" no es fácil ya que hay que prepararse constantemente.

"Si se siente miedo, pero debes de controlarlo y canalizarlo de manera que te permita estar alerta de los peligros, eso te hace más rápido y fuerte. No podemos dejar que el miedo nos paralice, es por eso que entrenamos mucho para evitar accidentes en el set", apuntó.

Emilio externó que cuando ingresó al mundo de los "stunts" se dio cuenta que en éste hay más laguneros dándolo todo en diversos proyectos de TV, cine y plataformas.

"Pensé que era el único 'stunt' de La Comarca, pero los hermanos Martínez Piña son unos grandes hermanos laguneros que me encontré por acá en Ciudad de México. Hacemos equipo, entrenamos y nos cuidamos mucho. También está Cristina Martínez con quien he entrenado bastante".

Emilio dio a conocer durante la charla telefónica desde la capital del país que en octubre se le verá en la serie Narcos Vs. Zombies, en donde laboró como actor y "stunt". También compartió que hace unas semanas filmó unas escenas de Limbo, la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu y justo en estos días terminó de grabar una nueva entrega de Narcos.

"Hace año y medio hice una serie que es la primera donde salgo en todos los capítulos, la hicimos en Durango para Amazon Prime y se llama Narcos Vs Zombies. La semana pasada trabajé en la película de Iñárritu, hicimos unas secuencias de acción súper bellas y cuidadas en el Castillo de Chapultepec".

Trayectoria

Ha laborado como actor o "stunt" en: *Narcos. *El señor de los cielos. *Mi marido tiene más familia. *Señora Acero 2. *Ingobernable. *Nada personal. *Club de cuervos.