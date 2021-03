HACE CATARSIS CON SUS MELODÍAS SUS MELODÍAS

Sacar un disco inédito es uno de los sueños de la actriz y cantante Fela Domínguez, el cual poco a poco ha cristalizado.

Tras haber triunfado en España con las obras El guardaespaldas y El Rey León, Fela regresó a México, debido a la pandemia, y aprovechó este tiempo para alistar su álbum, mismo que se conformará de canciones llenas de vivencias.

Hasta ahora, Fela ha dado a conocer los sencillos Por salir de casa y Un lugar mejor. Ella quería que sus fans supieran los detalles de su proyecto, motivo que la llevó a ofrecer una charla exclusiva con El Siglo de Torreón vía zoom.

Desde la sala de su hogar y luciendo una camiseta negra sin mangas, Fela comentó que su nuevo "single", Un lugar mejor, le ha servido de catarsis y consideró que a sus fans que lo han escuchado, les ha ocurrido lo mismo.

" Mi abuelo murió, luego muere mi abuela; en el Seguro Social nos dijeron que ella había fallecido de COVID-19 y al final no fue cierto, murió de neumonía, no pudimos despedirnos de ella, entonces hice la letra de esta rola en honor a las personas que ya no están con nosotros, por ende esta melodía tiene un significado fuerte para mí y para quienes han perdido seres queridos ", detalló.

Con una frondosa melena rizada, Domínguez dijo que tal y como su nombre lo indica, Un lugar mejor, transmite esa sensación y aceptación de que los familiares o amigos que no están de manera física, se encuentran en un lindo sitio de manera espiritual.

"Esta canción y en general todas las que he escrito y co-escrito hasta ahora, me han servido de catarsis porque todo es vivencial, ya sea algo que no sea tan transcendental como mi primer sencillo (Por salir de casa) que habla de un hombre que un día vi cantar en un bar y me enamoré de él, pese a que jamás lo vi de nuevo".

Fela informó que debido a la emergencia sanitaria no ha podido promocionar dichas rolas en vivo, sin embargo, está haciendo todo lo que puede de manera virtual.

"La industria discográfica está parada por ahora. Tenemos que evolucionar cada semana porque no sabemos qué pasará la semana que viene. Se hace lo que se puede por Internet; ahora, sabemos que no es lo óptimo porque a mí me gustaría andar de arriba para abajo con mi guitarra cantando los temas en todos lados, sin embargo, estamos laborando con lo que hoy en día se puede".

La artista, quien se dio a conocer bajo el concepto de Las Domínguez (Grupo que formó con sus hermanas y se hizo viral hace muchos años con la interpretación de covers), comentó que se siente bendecida por todo lo que ha llegado a su vida en el terreno profesional.

"He sido bendecida al tener muy claro cuál era mi sueño desde que tenía 7 años. Se han suscitado cosas poco a poco que han caído en mi vida de manera sorpresiva como el teatro musical que jamás imaginé hacer y menos en otro país (España). El teatro musical me ha servido mucho para prepararme en mi sueño que es sacar mi disco inédito".

Fela Domínguez triunfó en la tierra de la paella y otros antojitos gastronómicos gracias a la obra El guardaespaldas, regresó a México y meses después la nación europea la vuelve a buscar para ser "Nala" en la versión española del montaje El Rey León.

"Hacer El guardaespaldas fue algo mágico para mí porque siempre había admirado el legado de Whitney Houston, siempre que me ponían a cantar de ley me pedían I Will Always Love You; imagínense lo que sentí cuando me dijeron que me había quedado con el papel de mi artista favorita.

"Me retorné a México porque también me habían buscado para doblar a 'Nala' en la versión de acción real de El Rey León, luego me llaman y me dicen de España, '¿Oye, no quieres ser 'Nala'? y yo les dije que sí, inmediatamente, entonces volví para allá", relató.

Además de sentirse emocionada por haber encarnado a Houston, Fela se sinceró y dijo que la puesta en escena le permitió ganarse el cariño del público ibérico, algo que no cualquier artista puede lograr.

"A mí me habían dicho que el público español era súper complicado y yo pues estaba nerviosa, total llegué a España y el día del estreno fue mucha prensa y los periodistas hicieron comentarios muy positivos, al igual que los espectadores, gracias a eso la gente iba al teatro a ver la obra y pude ganarme al público español".

En cuanto a su trabajo en El Rey León, que se presentaba en un teatro ubicado en la Gran Vía de Madrid, le dio a Fela la oportunidad de ganar un premio como Mejor actriz protagonista.

"Me queda claro que 'Nala' vive en mí por siempre. A la fecha no creo que me haya ganado esa distinción por parte de Teatro Musical 2020. En esos premios solo votan las personas del gremio musical en Madrid, es gente que sabe y entonces ese premio no cualquiera lo gana. Lloré cuando supe que había ganado".