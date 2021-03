Llama SAT a avalar reforma petrolera de AMLO

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que han interpuesto ante la Fiscalía General de la República aproximadamente mil 800 denuncias contra empresas, personas físicas y empleados de aduanas por el contrabando de combustibles automotrices, que ha dejado pérdidas por 22 mil millones de pesos al 26 de marzo pasado, lo que representa el 40% de la recaudación del año pasado.

En entrevista después de una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la encargada del SAT informó que son 500 las denuncias presentadas contra personas morales, 500 contra personas físicas y aproximadamente 800 contra trabajadores de las aduanas.

En este marco, la funcionaria federal defendió la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para suspender contratos a privados en la cadena de producción y distribución de combustibles y dijo que requieren un marco más fuerte para combatir el huachicoleo y por eso se presentó esta reforma, pues en la actual ley no hay herramientas para revocar esos permisos.

"Al 26 de marzo, los combustibles automotrices se habían caído 22 mil millones de pesos, eso significa el 40% de la recaudación del año pasado. ¿Qué problema tenemos? ¿Cuál es el problema más grave que tenemos?, ¿es el contrabando? ¿y cuál contrabando? El contrabando de combustibles, y eso es un tema de tributación, sí, pero sobretodo es de Seguridad Nacional y por eso necesitamos un marco más fuerte para combatir el contrabando, en ese contexto, está la Ley de Hidrocarburos", dijo.

Platicó el modus operandi para evadir impuestos: "Déjenme platicarles un ejemplo de cómo opera este tipo de situaciones, tenemos una empresa mexicana que no tiene permisos de importación, o sí tiene, pero tiene para importar gasolina, pero lo que trae es diésel de Texas y en lugar de pasarlo como diésel, lo pasa como aceite, ¿por qué? Porque tenemos unas leyes fiscales muy complejas.

"Yo entro en broma cuando estoy con los contribuyentes, sobre todo lo de la industria petrolera, les digo que necesitamos doctores en geología, más que contadores y abogados porque las leyes están hechas para evadirlas, están muy complejas, entonces se van a detalles muy complejos y, en lugar de pasar el combustible, el diésel como diésel, lo pasan como otro tipo de aceite, no sólo eso, sino el barco, a lo mejor trae varios compartimientos, trae cuatro o cinco, y de esos nada más reportan uno y todos los demás pasan por la libre, entonces ahí tenemos un descontrol en todos los permisos de importación, además hay una serie de complicaciones que si el permiso es para importar gasolina, si es biodiesel", dijo Raquel Buenrostro.

Buenrostro destacó que la primera denuncia la presentó en mayo pasado y recordó que un buque presentó siete veces documentación falsa; dijo que presentaba documentos falsos, regresaba a mar abierto y retornaba y volvía a presentar otros elementos apócrifos.

"La cambio siete veces, como ya la teníamos visto desde el centro fue a dar la vuelta por el Canal de Panamá, estaba en Tuxpan, fue a dar la vuelta por el Canal de Panamá y entró por Lázaro Cárdenas (Michoacán), ahí fue cuando empezamos a ver ese modus operandi y el Presidente encargó al secretario de Marina revisar todos los operativos y todo el tema del contrabando por mar, por puertos.

"Es muy complejo y a parte no hay herramientas para revocar esos permisos, entonces es un problema interinstitucional porque tiene que ver no solo con el manejo de las aduanas, sino con los permisos de la Secretaría de Energía, de la CRE, con la Ley de Hidrocarburos, con los permisos que otorga Economía en algunos casos también. Es algo más complejo que no solo depende del SAT", agregó.