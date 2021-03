Ppmari busca romper el estigma del hip-hop

La carrera musical de Ppmari comenzó hace algunos años, pero su debut junto a una disquera lo hace ahora con el tema "Bonsai", que lanzó de la mano del productor de teatro, cine y televisión Michel Bernal.

El cantante asegura que su identidad está entre el pop y el hip-hop por ser dos géneros populares y realistas. Con sus temas intenta demostrar lo que inquieta a un joven de la generación Z y romper el estigma de que las letras del del hip-hop no son comerciales.

"Lo que buscamos es meter un tema de color con un argumento sensible, en este caso le estás diciendo a alguien que te vas, pero el trasfondo es que lo primero eres tú y tú independencia y el resto de las canciones siguen un poco este camino porque desgraciadamente a veces el hip-hop tiene este estigma de que los temas de amor venden más a nivel mundial y toda la esencia de protesta que tiene el hip-hop sólo la escucha la gente que está metida en esto. Yo quería darle un giro a eso y reflejarlo a través de temas sensibles", dijo Ppmari en conferencia de prensa.

El empoderamiento femenino y las vivencias en las calles son otros de los temas que se incluyen en la música de este cantante emergente que ha sido apoyado por el productor de la obra "Muerte de cuna" con la intención de impulsar el talento de los jóvenes sobre todo en esta época, con el auge de las plataformas digitales.

"No estaba enfocado en la música, más que en la parte de espectáculos, pero yo creo que ahora es una gran oportunidad porque están creciendo muchísimos artistas por los medios digitales y nos estamos dando cuenta que hay muchísimo talento desperdiciado, que la gente no ha volteado a ver y que es importantísimo apoyarlos, creo que sobre todo en un momento tan difícil tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos hacer", afirmó Bernal.

"Bonsai" es un sencillo con melodía urbana que presenta una historia de amor que pudo ser. El video musical fue grabado en la Ciudad de México y cuenta con la participación de la exconductora de Telehit Aisha Dose.

"Después de un tiempo de haber buscado una identidad que realmente me definiera junto a un conjunto de gente, me di cuenta que lo mío sí tiene mucho que ver con el hip-hop, mi energía responde un poco a géneros del underground, sin embargo a mí me gusta cantar vivo y creo que llevábamos mucho tiempo sin escuchar un pop que pudiera tener ese sonido, cantado pero al mismo tiempo con estética de hip hop", apuntó el intérprete.