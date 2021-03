Manuel Onís le da vuelta a la pandemia

Manuel Onís huyó de la pandemia y ello le ayudó a inspirarse para escribir las canciones de su nuevo disco. El cantante se aisló junto a su familia en una provincia de Argentina que le dio el espacio para componer sin el caos mundial que sucedía en su natal, Buenos Aires, Argentina.

De este experimento personal y musical surgió el tema "Pangolín", que realizó junto a la intérprete colombiana Andrea Echeverri, del grupo Aterciopelados. Ambos trabajaron a distancia como un proceso de catarsis artística contra la crisis sanitaria.

"Me gusta el compromiso que Andrea tiene con muchas luchas ambientales, feministas, políticas, cómo se relaciona con la industria, me parece una persona que admiro mucho más allá de lo musical, pero además me gusta mucho como canta. El día que le mandé la canción ella volvía de sus vacaciones y también habían declarado una cuarentena estricta en Bogotá y ella estaba medio bajoneada con esto y dijo 'me pongo a cantar a ver si me animo un poco o me distraigo''', contó Onís en entrevista.

Este es el tercer disco en solitario que el cantautor realiza y con el sencillo que fue lanzado el 18 de marzo pretende hacer un reflejo circunstancial de los tiempos de pandemia pues el pangolín es un animal en peligro de extinción al que acusan de haber transmitido el coronavirus a los humanos.

"Se dice que el murciélago se lo transmitió al pangolín y el pangolín al humano porque en China lo cazan y se lo comen. Me pareció un símbolo de lo que estábamos viviendo y de las consecuencias de la depredación del medio ambiente. Hay mucha gente que no relaciona el tema de la pandemia con las acciones del ser humano hacia el medio ambiente y yo creo que hay una relación directa y si no tomamos conciencia va a haber otras consecuencias graves".

El video musical que acompaña a este sencillo fue grabado en tres lugares distintos, por un lado Echeverri desde Bogotá, mientras que Onís en Argentina y el director Arturo Chomyszyn en una provincia de Buenos Aires grabó a su pequeña hija, que actúa en el clip en el que se mezcla animación con realidad y fue hecho completamente de noche para transmitir una vibra mística.

Onís espera terminar de lanzar este álbum para noviembre del 2021 y asegura que se está adaptando a las nuevas formas de transmitir la música a través de las plataformas sociales.

"Cuando empecé a componer este disco hablé con el sello discográfico y me dijeron que ahora la estrategia más conveniente es no ir sacando todo el disco junto, sino ir sencillo por sencillo, de esa manera la gente lo escucha más y te permite tener más presencia y es una estrategia que yo acepté. Resulta interesante porque uno va recibiendo una respuesta a medida que trabaja, porque antes era encerrarse todo un año y luego lanzarlo", reflexionó.